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Van polisinden 2 uyuşturucu operasyonu

Van'ın merkez Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde narkotik polisinin düzenlediği 2 ayrı operasyonda 4 kilo 435 gram eroin ile 1 kilo 35 gram metamfetamin ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 11:09
Van polisinden 2 uyuşturucu operasyonu

Van merkez Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Tuşba ilçesi Erciş karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan hafif ticari kamyonette narkotik köpeği 'Alfa' ile arama yapıldı. Yapılan detaylı aramada, aracın kapı içlerindeki doğal boşluklara yerleştirilmiş ve narkotik köpeğinin koku almasını engellemek için gres yağı sürülmüş 8 paket halinde toplam 4 kilo 435 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Narkotik polisi, aynı gün İpekyolu ilçesi Buzhane Mahallesi Terzioğlu Caddesi üzerinde bulunan bir evin bahçesinde yaptığı aramada ise 2 paket halinde toplam 1 kilo 35 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili E.T., N.Ç. ve H.Ç. gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü devam ediyor.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 11:09
  1. Van
  2. Merkez
  3. Tuşba
  4. İpekyolu
  5. uyuşturucu operasyonu

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