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Van OSB, endüstriyel arıtma tesisine kavuşuyor

Van Organize Sanayi Bölgesine (OSB) Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) destekli endüstriyel arıtma tesisi yapımı için ilk adım atıldı.

09 Ağustos 2019 Cuma 10:30
Van OSB, endüstriyel arıtma tesisine kavuşuyor

Van Organize Sanayi Bölgesine (OSB) Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) destekli endüstriyel arıtma tesisi yapımı için ilk adım atıldı.


DAKA 2019 Fizibilite Desteği Programı kapsamında destek almaya hak kazanan Van OSB Endüstriyel Atık Su Arıtma Tesisi Fizibilite Projesinin destek sözleşmesi, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ve Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan tarafından imzalandı. Burada konuşan Memet Aslan, kenti kalkındırmak, bölgeler arası kalkınmışlık farklılığını minimize etmek, ülkemizin ihracatına katkı sunmak, yerli ve milli üretimimizi güçlendirmek, işsizliği minimize etmek ve istihdam kümelenmesi oluşturmak için yeni yatırım ve üretim alanlarına ihtiyaç olduğunu söyledi. Aslan, “İlimize yatırımcı ve üretici çekmek için ili cazibe merkezi haline getirmek lazım. Bunun içinde ilimizin alt yapısını güçlendirmek gerekir. Bizlerde OSB’mizi avantajlı hale getirmek için kurumlarımızın destekleri ile alt yapımızı güçlendirmeye çalışıyoruz. Kentte yaşayan bireylerin gelir seviyelerini yükseltmek, kentimizi en yaşanabilir şehirler arasına sokmak, insanımızın refah seviyesini yükseltmek için DAKA bütün olanaklarıyla kentin ekonomik dinamiklerini, sosyal, kültürel ve sportif faaliyet alanlar oluşturmak ve var olan donatı alanlarını iyileştirmek için var gücüyle çalışmaktadır. Son yıllarda OSB’nin yeni alt yapı yatırımlarında ve eskiyen alt yapıları yenilemek suretiyle ciddi destekler sunmaktadır. Şimdi de sanayi bölgemizin ciddi bir şekilde ihtiyaç duyduğu endüstriyel arıtma tesisinin inşası için fizibilite çalışmalarını başlatmış bulunmaktadır. Hedef bütün sektörlerin ihtiyaç duyduğu tesisi inşa etmek, çevre dostu bir OSB oluşturmaktır. İlimizin en büyük değeri ve gelecek nesillere borcumuz olan Van Gölümüzü korumak için endüstriyel bir arıtma tesisi inşa etmektir. Van Gölü hepimizin ortak değeri ve bu değeri korumak biz bütün bireylerin ortak sorumluluğudur. DAKA ve kıymetli Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray Beyin desteği ile endüstriyel arıtma tesisimizin yapımı için ilk adımı atmış olduk. Fizibilite çalışması projemiz kabul gördü. İnşallah bundan sonraki aşamalarda da DAKA’mızın değerli yönetim kurulunun destekleri, Genel Sekreterimizin Halil İbrahim Güray’ın özel çabaları ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın sanayimize olan teveccühü ile nihayete erecektir. Bu hayırlı çalışmada şimdiden emeği geçen herkese sanayicimiz ve ilimiz adına teşekkür ederiz” dedi.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 10:30
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