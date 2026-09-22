Türk öğrenciler geliştirdi: Şehirlerin otoprark sorununa ‘dikey döner’ çözüm
Ankara’da Başkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencileri Ateş Efe Köroğlu, Ahmet Doruk Acınan, Serkan Akbaysan ve Can Ersöz, şehirlerde giderek büyüyen otopark sorununa yönelik yerli bir proje geliştirdi. Öğrencilerin hazırladığı tam otomatik dikey döner otopark sistemi, sınırlı alanlarda daha fazla aracın park edilmesini sağlayacak akıllı bir çözüm olarak öne çıkıyor. Projeyle şehirlerdeki otopark alanı ihtiyacına teknolojik bir alternatif sunulması hedefleniyor.