Türk öğrenciler geliştirdi: Şehirlerin otoprark sorununa ‘dikey döner’ çözüm

'SİSTEMİMİZ TAMAMEN YERLİ VE MİLLİ' Köroğlu, 15 farklı sensörün entegrasyonunu tek bir sistemde birleştirdiklerini belirterek, "Bu sayede insan eli değmeden sistem her şeyi sensör verilerinden alarak otomatik bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Normalde yurt dışındaki sistemlerde bu tarz projelerin önünde bir görevli oluyor ve sistemi o çalıştırıyor. Ama bizde 15'ten fazla sensör olduğu için bütün her şeyi sistem kendi kendine otomatik yapıyor. Araçların zarar görmesini engellemek için öncelikle bir park asistanımız var. Sürücü otoparka girdiğinde tam ortalı bir şekilde park edilmesini sağlıyoruz. Düzgün bir şekilde park edilmezse sistem hiçbir şekilde çalışmıyor ve motor dönmüyor. İlk önceliğimiz bu. Daha sonrasında araçların güvenliğini sağlamak için yazılımsal olarak önlemlerimiz de var. Güç kesintilerinde yaşanacak riskleri de analiz ettik ve onlara göre de önlemlerimizi aldık. Sistemimiz tamamen yerli ve milli. Bütün yazılımı, kodlaması bize ait" diye konuştu.