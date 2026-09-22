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Türk öğrenciler geliştirdi: Şehirlerin otoprark sorununa ‘dikey döner’ çözüm

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DHA Giriş Tarihi:

Türk öğrenciler geliştirdi: Şehirlerin otoprark sorununa ‘dikey döner’ çözüm

Ankara’da Başkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencileri Ateş Efe Köroğlu, Ahmet Doruk Acınan, Serkan Akbaysan ve Can Ersöz, şehirlerde giderek büyüyen otopark sorununa yönelik yerli bir proje geliştirdi. Öğrencilerin hazırladığı tam otomatik dikey döner otopark sistemi, sınırlı alanlarda daha fazla aracın park edilmesini sağlayacak akıllı bir çözüm olarak öne çıkıyor. Projeyle şehirlerdeki otopark alanı ihtiyacına teknolojik bir alternatif sunulması hedefleniyor.

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Foto - Türk öğrenciler geliştirdi: Şehirlerin otoprark sorununa ‘dikey döner’ çözüm

Üniversite öğrencileri Ateş Efe Köroğlu, Ahmet Doruk Acınan, Serkan Akbaysan ve Can Ersöz, Doç. Dr. Serap Altay Arpalı danışmanlığında dikey döner otopark projesi geliştirdi. Proje, sürücünün otoparka bırakıp, geri kalan her şeyi kendi kendine yaptığı bir sistemde çalışıyor. Araçların giriş çıkış kontrolünden park yeri tahsisine, platform hareketinden kullanıcı bilgilendirmesine kadar tüm süreç insan müdahalesi olmaksızın yönetiliyor. Sürücü otoparka ulaştığında her zaman boş ve ulaşılabilir bir park yeri buluyor. Araç park edildikten sonra sistem, döner mekanizmayla o platformu yukarı taşıyor ve zemine boş park platformu getiriyor. Sürücü aracını geri almak istediğinde, yine sensör tabanlı sistem sayesinde istenilen platform zemine gelene kadar mekanizma dönüyor ve araç zemine indiriliyor. Geleneksel otopark sistemlerinde 6 aracın park edilebilmesi için yaklaşık 75 metrekarelik bir alana ihtiyaç duyulurken, geliştirilen bu sistem aynı kapasiteyi 2 araçlık taban alanı üzerinde sunuyor.

#2
Foto - Türk öğrenciler geliştirdi: Şehirlerin otoprark sorununa ‘dikey döner’ çözüm

'İNSAN MÜDAHALESİNE İHTİYACIMIZ YOK' Öğrencilerden proje sorumlusu Ateş Efe Köroğlu, "Projemiz ile, sürücülerin park etmek için harcadığı süreyi kısaltmayı hedefliyoruz. Araçların, sürücü olmadan park girişinden alınarak tam otomatik bir şekilde park edilmesi ve bu sayede sürücülerin yaşadığı sorunların ve zaman kaybının önüne geçmeyi amaçladık. Sürücü otoparka geldiğinde karşısında her zaman boş ve ulaşılabilir bir park yeri buluyor. Araç park edildikten sonra sistem dönüyor, araç park edilen platformu yukarı taşıyor ve zemine boş park platformu getiriyor. Sürücü aracını geri almak istediğinde, yine sensör tabanlı sistem sayesinde istenilen platform zemine geliyor. Sistemimize sadece sürücüler düz bir şekilde park edecek ve sistem geri kalan bütün her şeyi kendi içerisinde tam otomatik bir şekilde yapacak. Çünkü sensör tabanlı bir sistem olduğu için her şey sistem tarafından kendi kendine yapılıyor. İnsan müdahalesine hiçbir şekilde ihtiyacımız yok" dedi.

#3
Foto - Türk öğrenciler geliştirdi: Şehirlerin otoprark sorununa ‘dikey döner’ çözüm

'SİSTEMİMİZ TAMAMEN YERLİ VE MİLLİ' Köroğlu, 15 farklı sensörün entegrasyonunu tek bir sistemde birleştirdiklerini belirterek, "Bu sayede insan eli değmeden sistem her şeyi sensör verilerinden alarak otomatik bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Normalde yurt dışındaki sistemlerde bu tarz projelerin önünde bir görevli oluyor ve sistemi o çalıştırıyor. Ama bizde 15'ten fazla sensör olduğu için bütün her şeyi sistem kendi kendine otomatik yapıyor. Araçların zarar görmesini engellemek için öncelikle bir park asistanımız var. Sürücü otoparka girdiğinde tam ortalı bir şekilde park edilmesini sağlıyoruz. Düzgün bir şekilde park edilmezse sistem hiçbir şekilde çalışmıyor ve motor dönmüyor. İlk önceliğimiz bu. Daha sonrasında araçların güvenliğini sağlamak için yazılımsal olarak önlemlerimiz de var. Güç kesintilerinde yaşanacak riskleri de analiz ettik ve onlara göre de önlemlerimizi aldık. Sistemimiz tamamen yerli ve milli. Bütün yazılımı, kodlaması bize ait" diye konuştu.

#4
Foto - Türk öğrenciler geliştirdi: Şehirlerin otoprark sorununa ‘dikey döner’ çözüm

'OTOPARK SORUNUNA ÇÖZÜM BULACAK' Köroğlu, Amerika, Japonya, Güney Kore ve birçok Avrupa ülkesinde de bu tarz sistemlerin olduğuna işaret ederek, "2 araçlık bir otopark alanına bu sistemi kurduğumuzda 6 araçlık kapasiteye sahip. 75 metrekarelik bir alana bu sistemi koyduğumuzda 2 araç yerine 6 araç koyabiliyoruz. 20 araç kapasiteli geleneksel bir otopark alanına bu sistemi koyarsak 250-300'den fazla araç sığdırabiliyoruz. Yoğun nüfuslu şehirlerde, hastanelerde ve üniversitelerde otopark sorununa çözüm bulacak bir sistem. Gelecekte, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çalışabilen bir sistem olmasını öngörüyoruz ve uzaktan kontrol ekleyeceğimiz bir sistem yapmayı hedefliyoruz. Kullanıcılar bir sorun yaşadığında orada hızlı bir müdahale yapılabilmesi için uzaktan kontrolün yapılmasını hedefledik" ifadelerini kullandı. (DHA)

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