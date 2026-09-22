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Icardi’ye çok büyük şok: Men edildi

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Icardi’ye çok büyük şok: Men edildi

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra ne yapacağı merak edilen Mauro Icardi, büyük bir şokla sarsıldı. Icardi, 2099 yılına kadar men edildi.

#1
Foto - Icardi’ye çok büyük şok: Men edildi

Mauro Icardi'nin Arjantin'de trafikte yaptığı bir hareket nedeniyle aldığı cezanın ayrıntıları ortaya çıktı.

#2
Foto - Icardi’ye çok büyük şok: Men edildi

Arjantin Ulaştırma Bakanlığı, Icardi'nin araç kullanırken çekilen görüntülerinin yayılmasının ardından ehliyet bilgilerini kontrol etti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Icardi'nin ehliyetinin süresinin dolduğunun tespit edildiği belirtildi.

#3
Foto - Icardi’ye çok büyük şok: Men edildi

Açıklamada ayrıca araçta bulunan Eugenia "La China" Suárez'in emniyet kemerini çıkardığı ve araç hareket halindeyken vücudunun büyük bölümünü pencereden dışarı çıkardığı ifade edildi.

#4
Foto - Icardi’ye çok büyük şok: Men edildi

Icardi hakkında verilen ceza kaydında 2099 yılına kadar trafikten men edildiği bilgisi yer aldı. Ancak Arjantin Ulaştırma Bakanlığı, söz konusu yaptırımın geçici olduğunu ve Icardi'nin ehliyet yenileme işlemini tamamlaması gerektiğini vurguladı.

#5
Foto - Icardi’ye çok büyük şok: Men edildi

Bakanlık, Icardi'nin ehliyetinin süresinin dolması nedeniyle trafikten geçici olarak men edildiğini açıkladı. Böylece 2099 tarihi, kalıcı bir trafik yasağı anlamına gelmezken, ehliyet yenileme süreci tamamlandığında yaptırımın durumu yeniden değerlendirilecek.

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