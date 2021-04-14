Van Milli Emlak Müdürlüğü muhtelif araç ve arsalarını satışa sundu

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre ilanla duyurulan taşınır ve taşınmazların satış ihalesi 27.04.2021 tarih ve saat 10:00’da Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürü odasında (Erenkent Mah. Yeni Toki 1.Cad. No:18 Edremit/ VAN) toplanacak komisyon huzurunda ayrı ayrı satışa sunulacak.

İhale ile ilgili Şartnameler mesai saatleri içerisinde Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

Hazine taşınmaz mallarının satışı her türlü vergi, resim ve harçlardan muaftır. Ayrıca satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisine tabi değildir.

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