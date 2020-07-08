Van merkezli FETÖ'ye yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı

VAN (AA) - Van merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'nin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.



Bu kapsamda, örgüt mensuplarıyla irtibat ve iltisak içinde oldukları tespit edilen halen görevde olan 3 zabıt katibi, 4 infaz ve koruma memuru, mübaşir, bilgisayar işletmeni ve memurun yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Van ve Antalya'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.