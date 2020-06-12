Van kedileri 3 aylık aranın ardından ziyaretçileri ile buluştu

VAN (AA) - Van kedilerinin koruma altına alındığı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Kedi Villası 3 ay aranın ardından ziyarete açıldı.

Duygusallığı, cana yakınlığı, beyaz ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzeyen uzun ve kabarık kuyruğu, farklı göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle kentin en önemli değerlerinden olan Van kedisinin neslinin korunmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.



Koronavirüs tedbirleri kapsamında 5 Mart'ta ziyarete kapatılan YYÜ bünyesindeki Van Kedi Villası'ndaki kediler, salgına karşı özenle korunuyor.



Yılın ilk yavrularının da dünyaya geldiği merkezde, kedilerin kaldığı odalar sürekli dezenfekte ediliyor, mama kapları ve yatakları her gün 90 derecede yıkanıyor.



Maske ve eldiven takan görevlilerce temas kurulmadan beslenmeleri sağlanan kedilerin hijyenik ortamda kalmaları için tüm imkanlar kullanılıyor. Kedilerin salgından korunması amacıyla tedbirlerin titizlikle uygulandığı merkezde, normalleşme sürecinin başlamasıyla 3 aylık aranın ardından tekrar ziyaretçi kabul edilmeye başlandı.

Ziyaret öncesi, 200 kedinin yaşadığı merkeze sosyal mesafe ve hijyen kurallarının hatırlatıldığı uyarı yazıları asıldı.



YYÜ Van Kedisi Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, merkezde Kovid-19 tedbirleri kapsamında tüm önlemlerin alındığını söyledi.

Normalleşme süreciyle bugün ziyaretçi kabul etmeye başladıklarını anlatan Kaya, şunları kaydetti:

"İnsanlarla kediler arasında mesafeyi belirledik. Dezenfeksiyon için yerleri tespit ettik. Kaç kişiyi alacağımızı ve sosyal mesafe kurallarını belirledik. Bugünden itibaren sınırlı sayıda ziyaretçi almaya başladık. Çok yoğun bir ziyaretçi almayacağız. Kontrollü bir şekilde ziyaretçi kabul edeceğiz. Çok hassas davranıyoruz. Ciddiyetin farkındayız. Maskesiz gelenleri kabul etmeyeceğiz. İnsanlar hayvanlarla temas edemeyecek. Sürekli denetim yapacağız."