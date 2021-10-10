Van-İran sınırındaki 64 km’lik güvenlik duvarının 20 KM’lik kısmı tamamlandı

İran ile en uzun sınıra sahip Van'da yasa dışı geçişleri, kaçakçılık faaliyetlerini ve teröristlerin sızmasını engellemek amacıyla her türlü önlemi alan güvenlik güçleri, zırhlı araçlar, İHA ve optik kulelerle sürekli gözetim altında tutulan sınır hattında kuş uçurtmuyor.



Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, sınırda duvar yapımı, hendek kazma, jiletli tel çekme ve yeni optik kule ile karakol çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirterek “Geçen yıldan bu yana 104 lego ve mono blok kule yapıldı. 2 karakol inşaatı devam ediyor. 175 kilometre hendek kazıldı. Üç etap olarak 64 kilometrelik duvar yapılıyor. Şu an 20 kilometrelik duvarın montajı tamamlandı. 34 kilometrelik duvarda kullanılan taş üretimi gerçekleştirildi. Bundan sonra daha hızlı bir şekilde montaj devam edecek” dedi.



Duvar inşa çalışmalarının daha güvenli yürütülebilmesi için gerekli görülen kısımda mayın temizleme çalışmalarının tamamlandığını belirten Bilmez, geriye kalan 230 kilometrelik sınır hattı için ihale çalışmalarının devam ettiğini söyledi.