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Van İHH’dan çocuklara bayramlık sürprizi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı’nın Van Şubesi tarafından maddi durumu iyi olmayan bin 594 çocuğa bayramlık kıyafet hediye edildi.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 16:27
Van İHH’dan çocuklara bayramlık sürprizi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı’nın Van Şubesi tarafından maddi durumu iyi olmayan bin 594 çocuğa bayramlık kıyafet hediye edildi.


İHH İnsani Yardım Vakfı Van Şubesi, kentteki yetim çocuklara ve maddi durumu iyi olmayan ailelere bayramlıkkıyafet yardımı yapıldı. Açıklamalarda bulunan İHH Van yetkilisi İbrahim Çinkılıç, daha önce tespit ettikleri ailelere Kurban Bayramı öncesi kıyafet yardımı yaptıklarını belirtti. Çinkılıç, "İHH İnsani Yardım Vakfı Van Şubesi olarak Van’da düzenli yardımcı olduğumuz ailelerimize yönelik bir çalışma yaptık. Hem giyim ihtiyaçlarını karşılamak hem de bayram vesilesiyle çocuklarımızı sevindirmek istedik. Geçen Ramazan Bayramında 300 yetim çocuğu giydirmiştik. Bu bayramda da çocuk ve ailelerini giydirdik. Diğer taraftan Erciş İlçemizde de 360 çocuk ve annelerini giydirdik.Bize giyim desteği veren tüm bağışcılarımıza teşekkür ederiz" dedi.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 16:27
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