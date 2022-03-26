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Oruç Van iftar sahur saatleri | Van imsakiye 2022
Oruç

Van iftar sahur saatleri | Van imsakiye 2022

Ezan vakitleri, sahur saatleri son günlerde sıkça araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar hangi ilde saat kaçta oruçların açılacağını araştırıyor. Peki, Van’da ilk iftar saat kaçta açılacak?

Yeniakit Publisher
2022-03-26 19:54:00 -
Van iftar sahur saatleri | Van imsakiye 2022

2 Şubat 2022’de üç aylar recep ayıyla başladı. 4 Mart’ta şaban ayına girilirken milyonlar 2 Nisan’da başlayacak ramazana odaklandı. Ramazana kısa bir süre kala imsakiyeler de belli oldu. Van’da ilk oruç 18.37’de açılacak.

Van iftar sahur saatleri | Van imsakiye 2022

 

2022 dini günler

Ramazan başlangıcı         2 Nisan 2022

Kadir Gecesi                      27 Nisan 2022

Ramazan bayramı arifesi              1 Mayıs 2022

Ramazan bayramı 1.gün               2 Mayıs 2022

Ramazan bayramı 2.gün               3 Mayıs 2022

Ramazan bayramı 3.gün               4 Mayıs 2022

Kurban bayramı arifesi  8 Temmuz 2022

Kurban bayramı 1.gün   9 Temmuz 2022

Kurban bayramı 2.gün   10 Temmuz 2022

Kurban bayramı 3.gün   11 Temmuz 2022

Kurban bayramı 4.gün   12 Temmuz 2022

Hicri yılbaşı                         30 Temmuz 2022

Aşure günü                        8 Ağustos 2022

Mevlid kandili                    7 Ekim 2022

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