Van iftar sahur saatleri | Van imsakiye 2022
Ezan vakitleri, sahur saatleri son günlerde sıkça araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar hangi ilde saat kaçta oruçların açılacağını araştırıyor. Peki, Van’da ilk iftar saat kaçta açılacak?
2 Şubat 2022’de üç aylar recep ayıyla başladı. 4 Mart’ta şaban ayına girilirken milyonlar 2 Nisan’da başlayacak ramazana odaklandı. Ramazana kısa bir süre kala imsakiyeler de belli oldu. Van’da ilk oruç 18.37’de açılacak.
Van iftar sahur saatleri | Van imsakiye 2022
2022 dini günler
Ramazan başlangıcı 2 Nisan 2022
Kadir Gecesi 27 Nisan 2022
Ramazan bayramı arifesi 1 Mayıs 2022
Ramazan bayramı 1.gün 2 Mayıs 2022
Ramazan bayramı 2.gün 3 Mayıs 2022
Ramazan bayramı 3.gün 4 Mayıs 2022
Kurban bayramı arifesi 8 Temmuz 2022
Kurban bayramı 1.gün 9 Temmuz 2022
Kurban bayramı 2.gün 10 Temmuz 2022
Kurban bayramı 3.gün 11 Temmuz 2022
Kurban bayramı 4.gün 12 Temmuz 2022
Hicri yılbaşı 30 Temmuz 2022
Aşure günü 8 Ağustos 2022
Mevlid kandili 7 Ekim 2022