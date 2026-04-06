Kürtler Trump’ı satmış!

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Araştırmacı Yazar İsmail Nacar, “Bilindiği gibi ABD Başkanı Trump'ın, ‘İran'da protestocular için Kürtlere silah göndermiştik. Kürtler, silahları kendilerine aldı; protestoculara vermedi’ şeklinde bir açıklaması oldu. İran'daki haber kaynaklarımdan öğrendiğim kadarıyla, PKK liderlerinden Cemil Bayık, PJAK yetkililerine, ‘Biz Kürtler, ABD'nin bu emperyalist saldırganlığına âlet olmamalıyız’ demiş. İşte Trump'ın, Kürtleri zorda bırakan bu kızgınlık ve ihbar niteliğindeki açıklamasının altındaki gerçek budur. Umarım bu gelişmeler, tüm İslam halklarının uyanışına vesile olur” ifadelerini kullandı.

TRUMP İNSANLIĞA, KÜRTLER TRUMP’A İHANET ETTİ!

Nacar’ın verdiği bilgi, önce sivil protestocuları silahlandırmaya çalışan ABD Başkanı Donald Trump’ın tüm insanlığa, Kürtlerin de Trump’a ihanetini ortaya koyması açısından dikkat çekti.