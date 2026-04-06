Kürtler Trump’ı satmış!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
ABD Başkanı Donald Trump’ın önceki gün yaptığı “Kürtlere silah göndermiştik. Kürtler, silahları kendilerine aldı; protestoculara vermedi” açıklamasının altında ihanet üstüne ihanet yatıyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Araştırmacı Yazar İsmail Nacar, “Bilindiği gibi ABD Başkanı Trump'ın, ‘İran'da protestocular için Kürtlere silah göndermiştik. Kürtler, silahları kendilerine aldı; protestoculara vermedi’ şeklinde bir açıklaması oldu. İran'daki haber kaynaklarımdan öğrendiğim kadarıyla, PKK liderlerinden Cemil Bayık, PJAK yetkililerine, ‘Biz Kürtler, ABD'nin bu emperyalist saldırganlığına âlet olmamalıyız’ demiş. İşte Trump'ın, Kürtleri zorda bırakan bu kızgınlık ve ihbar niteliğindeki açıklamasının altındaki gerçek budur. Umarım bu gelişmeler, tüm İslam halklarının uyanışına vesile olur” ifadelerini kullandı.

TRUMP İNSANLIĞA, KÜRTLER TRUMP’A İHANET ETTİ!

Nacar’ın verdiği bilgi, önce sivil protestocuları silahlandırmaya çalışan ABD Başkanı Donald Trump’ın tüm insanlığa, Kürtlerin de Trump’a ihanetini ortaya koyması açısından dikkat çekti.

Saffet

Silahlar kullanıldı kullanılmadıysa 40 senedir kardeşliği bozmak iran ve türkiyeye saldırtmak içinmi verdiniz diye düşünüyorum

OSMAN AYDIN

NORMAL DIR NE EKERSEN ONU BIÇERSIN TTUMP EFENDI SEN MUSLUMANLAR ARASINA FITNE TOHUMU EKERSEN BICEĞINDE IHANETTIR BUNU UNUTMA MUSLUMAN MUSLUMANIN KARDEŞIDIR SORUNLARIMIZIDA ARAMIZDA ÇOZERIZ EVIN DIŞINDAKILERINEDE LAF DÜŞMEZ
