İşte bembeyaz gömleklerin gizli düşmanı! O iki hatayı sakın yapmayın...
Bembeyaz gömleklerin gizli düşmanı artık daha da netleşmiş durumda...
Bembeyaz gömleklerin gizli düşmanı artık daha da netleşmiş durumda...
Bembeyaz giysilerinizin zamanla neden grileştiğini veya o çok sevdiğiniz gömleklerin neden sarardığını hiç düşündünüz mü? Yıllardır uyguladığınız temizlik rutinleri aslında en büyük hatalarınız olabilir. Çamaşır makinesinin başında yaptığınız o 'ekstra' hamleler, beyazların ömrünü uzatmak yerine onları yavaş yavaş yok ediyor. Temizlik uzmanlarının 'asla yapmayın' dediği alışkanlıkları ve beyazları ilk günkü parlaklığına kavuşturacak şaşırtıcı yöntemleri keşfedin.
Giysilerimizle kurduğumuz bağ, sadece dış görünüşümüzü değil, kendimizi nasıl hissettiğimizi de doğrudan etkiler.
Özellikle bembeyaz bir gömleğin veya kar gibi çarşafların verdiği o ferahlık hissi paha biçilemezdir. Ancak bu kusursuzluğu korumak sanıldığından çok daha zordur.
Gün boyu maruz kalınan tozlar, ter lekeleri ve görünmez kirler biriktikçe, çoğumuz çaresizce en sert kimyasallara ve en yüksek ısılara sarılırız.
Yıllardır süregelen temizlik alışkanlıklarımız, aslında sevdiğimiz kıyafetlerin ömrünü uzatmak yerine onları yavaş yavaş yıpratan birer "temizlik mitine" dönüşmüş durumda.
Doğru bildiğimiz yanlışların kıyafetlerimizi nasıl grileştirdiğini anladığımızda, gerçek temizliğin aslında çok daha nazik yöntemlerle mümkün olduğunu göreceğiz.
İşte beyazlarınızı kurtaracak ve temizlik alışkanlıklarınızı kökten değiştirecek o çarpıcı gerçekler!
Çoğumuz beyazları daha da parlatmak için çamaşır suyuna güveniriz, ancak uzmanlar bu konuda ciddi bir uyarıda bulunuyor.
Temizlik uzmanı Jolie Kerr, çamaşır suyunun sanılanın aksine kirleri çıkarmak yerine yeni sorunlar yarattığını belirtiyor.
Kerr'e göre, çamaşır suyu proteinle, yani kıyafetlerimizde kalan ter izleriyle kimyasal bir tepkimeye girerek beyazların zamanla kirli bir sarıya dönmesine neden oluyor.
"Çamaşırhane Uzmanı" Patric Richardson ise bu durumu daha teknik bir boyuta taşıyarak, "Giysilerinizdeki parlak beyaz renk doğal beyaz değildir. Doğal beyaz daha çok krem rengine yakındır. Bu, beyazlatıcı görevi gören mavi bir boyadır. Çamaşır suyu kullandığınızda ise giysiden boyayı çıkarmış oluyorsunuz. Beyaz olarak düşündüğünüz rengi solduruyor ve kirli görünmesine neden oluyor. Aslında kirli değiller, sadece rengi kaldırıyorsunuz" ifadelerini kullanıyor.
Beyazları kaynatmanın mikropları öldürdüğü ve lekeleri söktüğü düşünülse de Richardson, yüksek ısının kumaş lifleri için bir felaket olduğunu vurguluyor.
Modern tekstil ürünlerinin çoğunun karma yapıda olduğunu hatırlatan uzman, ılık suyla yapılan hızlı programların hem çevreci hem de kıyafet dostu olduğunu söylüyor: "Sıcak su, yüzde 100 bitki bazlı olmayan tekstil ürünlerine zarar verir ve sahip olduğumuz ürünlerin neredeyse hiçbiri gerçekten bitki bazlı değildir. Bir çamaşır makinesi tasarlamam gerekseydi, sadece bu programla (hızlı yıkama) gelirdi."
Leke oluştuktan sonra savaşmak yerine, oluşmasını engellemek en akıllıca yöntem.
Richardson, henüz makineye atmadan önce uygulanacak basit bir solüsyonun hayat kurtaracağını savunuyor: "Beyaz gömleklerde, özellikle kol altları ve manşetlerin etrafına, yıkamadan önce 1:1 oranında sirke ve su karışımı püskürtüyorum. Bu, gelecekteki lekelerin yerleşmesini önlüyor."
Sabah'a göre; Eğer leke çoktan oluşmuşsa, yine aynı sirke-su karışımını veya limon suyunu lekenin üzerine sıkarak 15-20 dakika bekletmek, sert kimyasallardan çok daha etkili sonuçlar verebiliyor.
Kıyafetlerinizi ilk günkü parlaklığında tutmak için uzmanların birleştiği diğer noktalar ise şunlar:
DOZAJI AYARLAYIN: Jolie Kerr, fazla deterjan kullanımının kumaşta birikme yaparak beyazları griye çevirdiğini hatırlatıyor. İyi bir deterjan ve doğal içerikli bir güçlendirici yeterli olacaktır.
DOĞAL KURUTMA: Makinedeki yüksek ısı yerine ipte kurutmayı tercih edin.
GÜNEŞİN GÜCÜ: Beyazların en büyük müttefiki güneştir. Açık havada, güneş ışığı altında kurutulan beyazlar doğal yollarla dezenfekte olur ve ağarır.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23