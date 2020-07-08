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Aktüel

Van, Hatay ve Hakkari sınırında silah ile uyuşturucu ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-07-08 14:34:21 -
Van, Hatay ve Hakkari sınırında silah ile uyuşturucu ele geçirildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van, Hatay ve Hakkari hudut hatlarında 60 yarı otomatik tüfek ile uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, sınırların güvenliği için "hudut kartalları"nın keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini kesintisiz sürdürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, Van, Hatay ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 60 yarı otomatik tüfek, 4 kilo 360 gram kubar esrar, 4 kilo 558 gram metamfetamin, 780 kutu tarım ilacı ve 12 bin 940 paket sigara ele geçirildiği kaydedildi.

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