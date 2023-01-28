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Yaşam Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta kar yağışı
Yaşam

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta kar yağışı

Van'da akşam başlayan kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. Olumsuz hava koşulları yayalar ve sürücüler için zorluklar yarattı. Bitlis'te de günlerdir etkili olan soğuk hava, yerini kara bıraktı. Belediye ve Karayolları ekipleri kar temizleme çalışması yürüttü. Hakkari'de sabah yüksek kesimlerde başlayan kar, akşam kent merkezinde etkili oldu. Muş'ta akşam etkili olan kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. Vatandaşlar iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi. Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda çalışma yürüttü. Vatandaşlar kar yağışını beklediklerini belirttiler.

Yeniakit Publisher
2023-01-28 20:24:00 -

Van'da akşam başlayan kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yayalar ve sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Bitlis

​​​​​​​Bitlis'te de günlerdir etkili olan soğuk hava, yerini kara bıraktı.

Kar nedeniyle beyaza bürünen kentte çocuklar kartopu oynadı, vatandaşlar da araçlarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Belediye ve Karayolları ekipleri de kar temizleme çalışması yürüttü.

Hakkari

Hakkari'de sabah yüksek kesimlerde başlayan kar, akşam kent merkezinde etkili oldu.

Yağış nedeniyle beyaza bürünen kentte, araçların üzeri karla kaplandı.

2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Muş

Muş'ta akşam etkili olan kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

Kar kalınlığının yaklaşık 20 santimetreye ulaştığı kentte, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı vatandaşlar iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi. Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda çalışma yürüttü.

Vatandaşlardan Ali İhsan Subaşı, kar yağmasını dört gözle beklediklerini belirterek "Şu anda çok güzel kar yağıyor. Muş eskiden böyleydi. Çok kar yağardı. Bu yıl kar geç geldi ama yağması iyi oldu. Bereket geldi." dedi.

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