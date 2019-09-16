0553 313 94 23

Van Gölü’nün Erciş sahillerinde su altı mikrobiyalitlere rastlandı

Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu Dalış Eğitmeni Adem Tekin ve amatör dalgıçlar tarafından Van Gölü’ne yapılan keşif amaçlı dalışta, mikrobiyalit denilen doğal oluşumlu dikitler, tarihi kalıntılar ve batık tekneleri görüntüledi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 13:43
Van Gölü’nün Erciş sahillerinde su altı mikrobiyalitlere rastlandı

Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu Dalış Eğitmeni Adem Tekin ve amatör dalgıçlar tarafından Van Gölü’ne yapılan keşif amaçlı dalışta, mikrobiyalit denilen doğal oluşumlu dikitler, tarihi kalıntılar ve batık tekneleri görüntüledi.


Van Gölü’nün gizemli dünyası her geçen gün biraz daha aydınlatılıyor. Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu Dalış Eğitmeni Adem Tekin ve amatör dalgıçlar tarafından Van Gölü Erciş sahillerinde keşif amaçlı dalış gerçekleştirildi. Erciş sahil yolu, Tekevler ile Çelebibağı sahil bandında keşif amaçlı yapılan dalışlarda yeni bulgulara rastlandı.


Açıklamalarda bulunan Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu Dalış Eğitmeni Adem Tekin, yaptıkları su altı araştırmalarında Erciş sahillerinde mikrobiyalit denilen doğal oluşumlu dikitler, tarihi kalıntılar ve batık tekneleri görüntülediklerini belirterek, “Van Gölü; Türkiye ve dünya turizmine kazandırılmalı. Neden derseniz? Çünkü gizemli ve bir o kadar da keşfedilmemiş bir dünyası mevcut. Bunu keşfetmenin ilkleri olmak bizler için bir şereftir. Su altındaki gerek tarihi oluşumlar gerekse yılların vermiş olduğu mikrobiyalitlerin varlığı bizi çok güzel bir dünyaya itti. Gerçekten Van Gölü’nün böyle bir zengin dip yapısının olduğuna inanıyorum’’ dedi.


Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu Dalış Eğitmeni Adem Tekin, amatör dalgıçlar Evren Bingöl ve Saim Sabak Kendir, Van Gölü’nün yaklaşık 15 metre derinliğine inerek mikrobiyalit doğal oluşumlu dikitler, tarihi kalıntılar ve batık tekneleri görüntülemeyi başardı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 13:43
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Adana’da
    1. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu..
    2. Okul korkusu ilk önce ebeveynlerde..
    3. "Gönen Vizyon 2023 Tarım ve..
    4. "Suudi Arabistan'a saldırıda Irak..
    5. Evlat nöbetine İranlı aileler de katıldı
    6. Ödemiş Ticaret Odasında ivme kredisi..
    7. Örümcek neden ulaşılması zor yerlere..
    8. Aydıngün köyü kilit parke taşa kavuştu
    9. İzmit’te tarihi protokol
    10. “Ruhun Yelkenleri” projesi rotasında
    11. Başkan Bozdağan sözünü tuttu, temizlik..
    12. Rıza Kayaalp finalde
    13. Performansı tartışılmıştı! İşte..
    14. Denizli Basket PAÜ Arena’da sahne..
    15. Fırın temizliğinin püf noktaları..
    16. Zeytinlikte saklanmak isteyen..
    17. İran alıkoyduğu BAE'ye ait teknedeki..
    18. Almanya'daki Türk avukata ölüm tehdidi
    19. Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı’ndan..
    20. Sokakta iki kişi vuruldu, onlar börek..
    21. Diyarbakır annelerinin çığlığı ülke..
    22. Diyanetten medyaya 'örnek aile' uyarısı
    23. FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına yönelik..
    24. Artiz Mektebi beğenildi
    25. Ordu'da uyuşturucu operasyonu
    26. Matematikte başarının sırrı!..
    27. Özbekistan'a uçuşların ucuzlaması..
    28. İzmir’de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
    29. İnönü’de İlköğretim Haftası kutlandı
    30. Kamyonla darbecilerin yolunu kapatan..
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Para para para…
    Para para para…
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    ABD’den 3 aşamalı hamle! Türkiye’ye karşı F-35, S-400 ve Patriot planını devreye sokacaklar
    ABD’den 3 aşamalı hamle! Türkiye’ye karşı F-35, S-400 ve Patriot planını devreye sokacaklar
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı