Van Gölü'ne üçüncü kez "mavi bayrak" ödülü

VAN (AA) - Van Gölü'nün Tuşba ilçesi sınırlarındaki Mollakasım Sahili'ne üçüncü kez "mavi bayrak" ödülü verildi.

Tuşba Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Van Gölü'ndeki Mollakasım Sahili'ne 2018'de Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) tarafından "mavi bayrak" ödülü verildiği anımsatıldı.

Bölgedeki 22 bin metrekarelik alan ile Mollakasım sahiline yapılan halk plajı, 2020 sezonunda da can güvenliği hizmetleri, engelliler için sağlanan olanaklar, atık su arıtma tesisi ve su analizleri gibi 33 kriterde yapılan denetimler sonucu ödülü almaya hak kazandı.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfına vekaleten Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'ı ziyaret eden Tuşba Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sıracettin Bakan, "Mavi Bayrak" ödülünü takdim etti.

Akman, üçüncü kez ödülü almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Van Gölü'nün güzelliğinin ve temizliğinin korunması için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi.

Ödülün, suyun temizliğinin yanı sıra sağlıklı, güvenli ve temiz bir çevrenin de sembolü olduğunu ifade eden Akman, "Plaj sadece temizlikten ibaret değil bunun yanı sıra 33 kriter değerlendiriliyor. Bu kriterleri yerine getirip ödülü almak çok zor. Bir eksik bile bayrağı kaybetmeye yetiyor. Mavi bayrağımız bu yıl da plajımızda gururla dalgalanacak." diye konuştu.