Van Gölü'nde deprem
AFAD, Van Gölü'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'ın verilerine göre; Van Gölü'nde saat 02.12'de yerin 04.98 kilometre altında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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AFAD, Van Gölü'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'ın verilerine göre; Van Gölü'nde saat 02.12'de yerin 04.98 kilometre altında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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