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Gündem Van Gölü'nde deprem
Gündem

Van Gölü'nde deprem

Yeniakit Publisher
2023-10-02 03:02:00 -
Van Gölü'nde deprem

AFAD, Van Gölü'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'ın verilerine göre; Van Gölü'nde saat 02.12'de yerin 04.98 kilometre altında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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