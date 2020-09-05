Van Gölü manzarası eşliğinde 3 bin 550 rakımlı Artos Dağı'nda yamaç paraşütü keyfi

VAN (AA) - ÖZKAN BİLGİN - Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan 3 bin 550 rakımlı Artos Dağı'na tırmanan bir grup yamaç paraşütü tutkunu, binlerce metre yükseklikten paraşütle uçtu.

Gökyüzü Yamaç Paraşütü Topluluğu üyesi Ömer Orhan, Kenan Çiftçi, Neslihan Şahin ve dağcı Nurullah Gülaçar, yamaç paraşütü için Gevaş ilçesine geldi.

Burada hazırlıklarını tamamlayan ekibin 3 bin 550 metre yüksekliğe sahip Artos Dağı'na tırmanışı 4 saatte tamamlandı.

Gece başladıkları tırmanışın ardından günün ilk ışıklarıyla zirveye ulaşan ekip, burada bir süre dinlendikten sonra "zirve kutusu"na yolculukları boyunca yaşadıklarını not etti.

Ardından burada son kontrollerini yapan ekipteki Orhan ile Çiftçi, arkadaşlarının yardımıyla paraşütle zirveden tandem uçuş gerçekleştirdi.

Van Gölü'nün eşsiz manzarasına karşı adrenalin dolu bir uçuş gerçekleştiren Orhan ve Çiftçi, yarım saatlik uçuşun ardından Akdamar Adası'nın karşısındaki yarım adaya iniş yaptı.

Ömer Orhan, AA muhabirine, amaçlarının bölgedeki sportif etkinliklere dikkati çekmek olduğunu anlattı.

Van Gölü ve çevresinde ekstrem sporlarına uyumlu noktalarının bulunduğunu belirten Orhan, "Bu etkinliğimizle bir ilki gerçekleştirmiş olduk. İlk defa Artos Dağı'nın zirvesinden çift kişilik yamaç paraşütü yaptık. Zorlu bir tırmanış gerçekleştirdik. Aslında dünya çapında yarışması olan 'Hiking and flying'in (tırman ve uç) küçük bir parçasını yaptık. Burada yarışmalar hatta festivaller bile düzenlenebilir. Bu etkinlikler ise hem kentin hem Van Gölü ve çevresinin tanıtımına büyük katkı sağlar diye düşünüyorum." sözlerine yer verdi.



