Van Gölü manzaralı tarihi Şamran Kanalı çevresinde bisiklet etkinliği

VAN (AA) - Van'ın Edremit Belediyesi, Urartu Krallığı döneminde yapılan ve dünya su mühendisliği harikası olarak kabul edilen Şamran Kanalı çevresinde bisiklet turu düzenledi.

Avrupa Birliği Delegasyonu ve Türkiye Belediyeler Birliğinin "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında düzenlediği "Herkes İçin Sıfır Emisyon" ve "Fiziksel Aktivite" etkinliğine Edremit ilçesinden de katılım sağlandı.

Vatandaşlarla Urartu Krallığı döneminde yapılan ve dünya su mühendisliği harikası olarak kabul edilen Şamran Kanalı çevresinde bisiklet turuna katılan Belediye Başkanı İsmail Say, Van Gölü manzaralı 4 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.

Belediye Başkanı Say, etkinliğin ardından gazetecilere, "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlediklerini söyledi. Tarihi Şamran Kanalı kenarında ikinci bisiklet turu organizasyonu yaptıklarını ifade eden Say, şöyle konuştu:

"Etkinliği bisiklet gönüllüleri ile beraber geleneksel hale getireceğiz. Bu anlamda da özellikle evde kaldığımız, dışarı çıkamadığımız pandemi sürecinde ve yine insanların daha hareketsiz hale geldiği bir dönemde hareketlenmeyi, spor yapmayı bunun yanında özellikle Edremit'in ve bölgenin tarihini de birlikte yaşama fırsatı sunduğumuz bir kısmı tarihi Şamran Kanalı kenarında bir kısmı ise Van Gölü kenarında olan bisiklet parkuru düzenledik."

Say, bisikletleriyle organizasyona katılım sağlayanlara teşekkür etti.