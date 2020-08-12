'Van Gölü Canavarı' yeniden hortladı! "İnanmıyorduk ama görünce çok şaşırdık"

Tatil için Van'ın Tuşba ilçesi Adır Mahallesi'ne giden Züleyha Sona, kardeşi ve kuzeni, Van Gölü sahilinde gezintiye çıktı. Gölde bir hareketlilik olduğunu fark eden Züleyha Sona, hemen cep telefonunu çıkararak gördüklerini kayda almaya başladı.

Sona'nın çektiği görüntülerde hızlı hareket eden ve sırtında zikzaklar olan bir cisim kısa süreliğine de olsa kayda alınırken, üç genç kız gördükleri şeyin Van Gölü canavarı olduğunu düşündü.

Gördüğü cisim karşısında hem korkup hem de heyecanlandığını belirten Züleyha Sona, o an yaşadıklarını, "Kardeşim bana burada büyük bir cisim var. Sırtı zikzaklı olan yaklaşık 20 metre uzunluğunda. Biz cep telefonuyla kaydetmek için o yöne doğru koştuk ve görüntülemeyi başardık." ifadeleriyle anlattı.

Göldeki cismi görüntülerken kendilerinin de korktuklarını belirten Sona, "Biz bir süre sonra arkasından koşarken hızlı bir şekilde ilerlemeye başladı." dedi.

Daha önce annelerinin Van Gölü canavarından bahsettiğinde durumu komik olarak algıladıklarını belirten Sona, karşılaştıkları bu cisim sonrasında gölde canavar olduğuna inandıklarını söyledi.

"Korkulacak bir cisim"

Karşılaştığı cisimle ilgili de yaşadıklarını anlatan Sona, çıplak gözle bakıldığında korkulacak bir cisim gördüğünü belirtti. Hayatında ilk kez böyle bir şey gördüğünü söyleyen Sona, karşılaştıkları cismin araştırılmasını talep ederek, "Çünkü Van Gölü'nde böyle bir cisim var ve biz bundan haberdar değiliz.

"O sırada yüzenler vardı"

Görüntülerken bana çok korku verdi. Hatta o sırada gölde yüzenler vardı, bir anda herkes sahile doğru koşmaya başladı. Ona rağmen biz arkasından koşmaya çalıştık ama çok hızlı hareket ettiği için yetişemedik" dedi.

"Uydurulduğunu düşünüyorduk"

Gördükleri cismin araştırılması gerektiğini söyleyen Büşra Sona da Van Gölü'nde gördükleri cismin araştırılmasını istedi. Gölde karşılaştıkları cismin çok farklı olduğunu belirten Büşra Sona, "Sırtında dikenleri vardı. Daha önce televizyonlardan gördük ama uydurulduğunu düşündüğümüz için inanmamıştık. Ama görünce biz çok şaşırdık" diye konuştu.