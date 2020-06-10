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Yerel

Van Büyükşehir Belediyesinden 61 bin metre uzunluğunda sulama kanalı

Van Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 13 ilçenin kırsal mahallelerinde toplamda 61 bin metre uzunluğunda sulama kanalı yapıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 12:56:53 -
Van Büyükşehir Belediyesinden 61 bin metre uzunluğunda sulama kanalı

Van Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 13 ilçenin kırsal mahallelerinde toplamda 61 bin metre uzunluğunda sulama kanalı yapıyor.


Van’ın kırsal mahallelerinde çiftçilerin sorunlarını en aza indirgemek ve üretim verimliliğini arttırmak üzere çalışmalarını sıklaştıran Van Büyükşehir Belediyesi, farklı bölgelerde oluşturduğu arazi sulama kanalları ile bölgede tarım ve hayvancılığın gelişmesine yönelik büyük adımlar attı. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından bu yıl içerisinde yapımına başlanarak tamamlanacak olan Muradiye Kandahar, Gürpınar Kuşdağı, Erciş Haydarbey, Gevaş Selimiye, İpekyolu Arıtoprak, Çatak Konalga, Tuşba Aşağı Kalecik ile Pirgarip, Gürpınar Kuşdağı ve Öveçli mahalleleri ile ihale aşamasındaki Gürpınar Öngün, Saray Kargalı, Tuşba Kasımoğlu ve Başkale Bölekli mahallelerindeki sulama kanalları toplam 61 bin metre uzunluğuna ulaştı.


Van Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP) destekli projeler tamamlandığında, bir yıl içerisinde hizmete sunulmuş en uzun sulama kanalları inşa edilmiş olacak.

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