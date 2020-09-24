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Aktüel Van Büyükşehir Belediyesi Suriyeli aileye sahip çıktı
Aktüel

Van Büyükşehir Belediyesi Suriyeli aileye sahip çıktı

Yeniakit Publisher
2020-09-24 12:12:10 -
Van Büyükşehir Belediyesi Suriyeli aileye sahip çıktı

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi, Suriye'den kaçarak Van'a yerleşen ve hayırsever bir vatandaşın kurduğu barakada yaşayan 5 kişilik aileye sahip çıktı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ülkelerinden göç ederek Van'a yerleşen Ferhan Saltı, eşi ve 3 torunu, Akköprü Mahallesi'nde hayırsever bir mahalle sakininin kurduğu barakada yaşamaya başladı.

Hayırseverlerin desteğiyle yaşama tutunmaya çalışan aileye Van Büyükşehir Belediyesi yardım eli uzattı.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı uzmanlar, aileyi ziyaret ederek, durumlarını yerinde tespit etti.

Aileye ilk olarak gıda ve hijyen yardımı ulaştıran ekipler, daha iyi şartlarda yaşayabilmeleri için çalışma başlattı. Yapılacak araştırmalar sonucunda aileye barınma ve diğer konularda da yardım yapılacak, 3 çocuğun eğitim alması sağlanacak.

2011'de yaşanan depremin ardından kurduğu barakada uzun süredir Suriyeli aileyi misafir ettiklerini belirten Nurettin Gökçe, zor durumda olan ailenin acil ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.

Aileyle ilgili sosyal medyada yer alan paylaşımlara belediyenin karşılık verdiğini belirten Gökçe, şunları söyledi:

"Büyükşehir Belediyemizden arkadaşlar gelerek ailenin ihtiyaçlarının tespitini yaptılar. İlk etapta ailemize gıda ve hijyen yardımı yaptılar. Diğer konularla da ilgileneceklerini ifade ettiler. Bizler mahalle sakinleri olarak onlar adına özellikle Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz Sayın Mehmet Emin Bilmez'e ve arkadaşlara teşekkür ediyoruz."


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