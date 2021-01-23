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Ekonomi Van Büyükşehir Belediyesi personel alımı yapacak
Ekonomi

Van Büyükşehir Belediyesi personel alımı yapacak

Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, yayınladığı ilanda 112 personel alımı yapacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-01-23 15:07:00 -
Van Büyükşehir Belediyesi personel alımı yapacak

Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, yeni personel alımlarına tam gaz devam ediyor. Basın İlan Kurumu portalında yayınlanan ilana göre, belediyeye, mühendis, şehir plancısı, avukat, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, belediye trafik memuru ve zabıta memuru kadrolarına toplamda 112 kişilik alım gerçekleşecek. Başvurularda KPSS şartı aranacak. Adayler, genel şartların yanı sıra çeşitli özel şartlar da aranacak. Başvuruda bulunmak isteyenler, istenen belgeler ile birlikte 8 Mart 2021 ile 12 Mart 2021 tarihleri arasında müracatta bulunabilecekler.

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