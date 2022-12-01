Van Büyükşehir Belediyesi kreş yapımlarına hız verdi
Van Büyükşehir Belediyesi birçok yerde yapacağı kreşler için ihaleler düzenliyor. Bu kapsamda belediye; Çaldıran İlçesi Beyazit Mahallesi 8 Derslikli Kreş Yapım işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihaleye çıktı.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhaleye teklifler 23.12.2022 tarih ve saat 11:00’e kadar verilebilecek. İhale Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Özdemir Sokak Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Giriş Kat Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü İpekyolu / VAN adresinde düzenlenecek. Kreş 200 takvim günü içinde bitirilerek hizmete sunulacak.
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