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Ekonomi Van Büyükşehir Belediyesi kreş yapımlarına hız verdi
Ekonomi

Van Büyükşehir Belediyesi kreş yapımlarına hız verdi

Van Büyükşehir Belediyesi birçok yerde yapacağı kreşler için ihaleler düzenliyor. Bu kapsamda belediye; Çaldıran İlçesi Beyazit Mahallesi 8 Derslikli Kreş Yapım işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihaleye çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-12-01 13:53:00 -
Van Büyükşehir Belediyesi kreş yapımlarına hız verdi

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.  İhaleye teklifler 23.12.2022 tarih ve saat 11:00’e kadar verilebilecek. İhale Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Özdemir Sokak Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Giriş Kat Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü İpekyolu / VAN adresinde düzenlenecek. Kreş 200 takvim günü içinde bitirilerek hizmete sunulacak.

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