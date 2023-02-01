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Ekonomi Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Spor Salonu yapımına başlanıyor
Ekonomi

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Spor Salonu yapımına başlanıyor

Van Büyükşehir Belediyesi, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Spor Salonu Yapım İşi için ihaleye çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-02-01 13:46:00 -
Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Spor Salonu yapımına başlanıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

Spor salonu yer tesliminden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günü içerisinde bitirilerek hizmete alınacak. İhale           21.02.2023 günü saat 14:00’de Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Özdemir Sokak Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Giriş Kat Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu İpekyolu / VAN adresinde yapılacak.

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