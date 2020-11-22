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Aktüel Van, Bitlis ve Muş sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
Aktüel

Van, Bitlis ve Muş sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

Yeniakit Publisher
2020-11-22 21:47:20 -
Van, Bitlis ve Muş sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

VAN (AA) - Van, Bitlis ve Muş'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında, Van'da, ikinci günde de saat 20.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Van'da kısıtlamanın ardından cadde ve sokaklar boşaldı. Polis ve zabıta ekipleri, kent merkezlerinde denetimler gerçekleştirdi.

Vatandaşlar ekip araçlarından yapılan anonslarla uyarıldı. Alışveriş merkezleri, marketler, berberler, kuaförler ve güzellik merkezleri kısıtlamanın başlamasıyla kapandı.

- Bitlis

Bitlis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, saat 20.00'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Vatandaşların kısıtlamaya uymasıyla kentin cadde, sokak ve meydanları sessizliğe büründü.

Yasağın başladığını anonslarla duyuran polis ekipleri, cadde ve sokaklarda uygulama yaptı.

- Muş

Muş'ta da Kovid-19 ile mücadele kapsamında başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin cadde ve sokaklarında sessizlik hakim oldu.

Cadde ve sokaklarda denetim yapan polis ekipleri, kısıtlamanın başladığını anonslarla vatandaşlara duyurdu.

Sessizliğe bürünen kentte, vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görüldü.

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