Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

VAN (AA) - Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.



Van'da Valilik bahçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleşen törende, Atatürk Anıtı'na, Vali ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu ve Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Cafer Uğur tarafından çelenk sunuldu.

Valilik Ali Paşa Toplantı Salonu'nda devam eden programda, Kore ve Kıbrıs gazileriyle bir araya gelen Vali Bilmez, gazilerle tanıştıktan sonra sorun ve taleplerini dinledi.



Milletin birlik ve beraberliğine, vatanın bölünmez bütünlüğüne sahip çıkan ve bu uğurda canlarını feda eden şehit ve gazilere sonuna kadar sahip çıktıklarını ifade eden Vali Bilmez, devletin bütün imkanlarıyla şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olduğunu ve her türlü desteği sağlamaya gayret gösterdiklerini söyledi.

Gazilere Türk Bayrağı tablosunun taktim edilmesiyle son bulan programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tarık Kuşman ve gaziler katıldı.

- Bitlis



Bitlis'te 19 Eylül Gaziler Günün törenle kutlandı.



Mahallebaşı'ndaki Atatürk Büstü'ne çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.



Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından öğrencilerin şiir okumasıyla tören sona erdi.



Törene, Vali Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Medeni Solmaz ile kurum amirleri katıldı.

- Hakkari

Hakkari'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.



Valilik önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmanın ardından sona eren törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Paçalı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, Hakkari Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman, siyasi parti temsilcileri ve gaziler katıldı.

- Muş

Muş'ta 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.

Valilik bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Vali İlker Gündüzöz, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, kurum müdürleri ile gaziler katıldı.