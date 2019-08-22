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Van Belediyesinde temizlik başladı! 12 daire başkanı 1 Genel müdür görevden alındı

İçişleri Bakanlığı tarafından Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına kayyum olarak atanan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’in ilk icraatı, HDP'li belediye başkanı tarafından göreve getirilen tüm belediye yöneticilerini görevden almak oldu.

22 Ağustos 2019 Perşembe 12:12
Van Belediyesinde temizlik başladı! 12 daire başkanı 1 Genel müdür görevden alındı

 Sezai Erhan  yeniakit.com.tr 

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına kayyum olarak atanan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez işe hızlı başladı ve ilk icraatı belediye içerisinde

HDP’li başkanların atadığı yöneticileri görevden almak oldu.

VASKİ Genel Müdürlüğüne atama yaptı

Bilmez, 12 daire başkanını görevden alıp, yerine yeni isimleri atadı. Bilmez, Genel Sekreter Yardımcısı Salih Allahverdi’yi Genel Sekreter vekilliğine, eski Genel Sekreter Yardımcısı Ülker Cem Kaplan’ı ise, Van Su ve Kanalizasyon İşleri (VASKİ) Genel Müdürü görevine getirdi. VASKİ’de denetçi olarak görev yapan avukatlardan Cahit Ertan, Medeni Gür ve Sevda Aydın görevlerinden istifa etti.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 12:12
  1. Aydın
  2. Emin Bilmez
  3. Van
  4. Salih Allahverdi
  5. Van Su ve Kanalizasyon İşleri (VASKİ)

YORUM YAZ

  • zülfikar Hayberzülfikar Hayber9 dk önce
    ...Bilmez, Genel Sekreter Yardımcısı Salih Allahverdi’yi Genel Sekreter vekilliğine, eski Genel Sekreter Yardımcısı Ülker Cem Kaplan’ı ise, Van Su ve Kanalizasyon İşleri (VASKİ) Genel Müdürü görevine getirdi. Hani ordan oraya atanmış temizlik nerede
  • zülfikar Hayberzülfikar Hayber9 dk önce
    ...Bilmez, Genel Sekreter Yardımcısı Salih Allahverdi’yi Genel Sekreter vekilliğine, eski Genel Sekreter Yardımcısı Ülker Cem Kaplan’ı ise, Van Su ve Kanalizasyon İşleri (VASKİ) Genel Müdürü görevine getirdi. Hani ordan oraya atanmış temizlik nerede

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