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Vampire Facelift uygulamasıyla genç kalın

Dr.

16 Ağustos 2019 Cuma 10:11
Vampire Facelift uygulamasıyla genç kalın

Dr. Nüket Eroğlu, elastin-kolajen miktarındaki düşme ve yağ yastıkçıklarında yerçekimine bağlı olarak aşağı kayma, kemiklerde kayıp, kıvrılma ve küçülmeye bağlı olarak yüzün yapısı bozulduğunda ilk tercihin Vampire Facelift olması gerektiğini söyledi.


Dr. Nüket Eroğlu, yaşlanmanın sadece deride değil kıkırdak ve kemiklerde de olduğunu belirtirken doğal bir gençlik hedefleniyorsa tüm bu katmanları ilgilendiren bir tedavinin uygulanmasının en doğru seçim olduğunu ifade etti.


Dr. Eroğlu, “Doğallıktan uzaklaşmadan, mimikleri kaybetmeden, dolgu-botoks gibi ürünlere başvurmadan yapılabilecek en doğru yöntem kesinlikle Vampire Facelift. Hollywood ünlüleri vampire facelift’ten vazgeçemiyor. Vampire Facelift’in kişinin kendi besleyici kan plazmasının Magellan kapalı santrifüj sistemiyle elde edilip kan kök hücrelerin ve trombosit büyüme faktörlerinin benzersiz bir yoğunlukta konsantre edilmesiyle uygulanan çok özel ve yüksek bir teknoloji. Vampire Facelift (Vampir Yüz Gerdirme) olarak adlandırılan bu yöntemin son dönemin en doğal, en az müdahale içeren, en kalıcı, alerji riski olmayan yaşlanma karşıtı tedavilerden en önemlisidir.Vampire Facelift, sarkmış ve görünümü bozulmuş yüz hatlarını onarır yüzde bir toparlanma ve gençleşme sağlar. Vampire Facelift daha sağlıklı ve genç görünen bir cilt için kendi kanınızda bulunan “iyileşme faktörleri”ni elastin-kolajen ve yeni damarların üretimi için kullanılır. Vampire Facelift için Magellan ile kişinin kendi kanından özel bir platelet separator (trombosit ayrıştırıcı) sistemiyle yüksek konsantrasyonda Trombosit Growth Faktörler ve kan kök hücreleri elde edilir. Trombosit Growth Faktörleri yüze enjekte edildiğinde yeni hücre oluşumu için tüm kök hücreleri uyarır. Böylelikle yeni elastin- kolajen, yeni yağ hücreleri, yeni kan hücrelerinin oluşumu sağlanır. Vampire Facelift, cildin mezanşimal tabakasındaki baby fibroblastlarını uyarır, yaşlı elastin kolajen lifleri onarır. Vampire Facelift, tek seanslık bir işlemdir, çok uzun süre (Ortalama 4-5 yıl) etkilidir” dedi.


Vampire Facelift’in uygulama sonunda cilt vitamin, mineral, angi aging ürünleri, trombositler, dermapen ve mezoterapi yöntemiyle cilde kazandırılmış olup devamında trombositlerle cildin yenilenme süreci başlatıldığını ifade eden Dr. Eroğlu, “Cildin ihtiyacı olan yaşlanma karşıtı tüm ürünler cilt altına verilir ve dermapen yardımıyla cildin yüzey epiteli emilimi sağlamak amacıyla hasarlandırılıp alttaki cilt dokularına Vampire Facelift’in penetrasyon sağlanmış olur. Ciltteki en üst eski katman değiştirilir. Anti -aging ürünleri ve vitaminlerle cilt dokusundaki sarkmalar ve mat görünüm ortadan kalkar. Vampire Facelift, tedavisi ile daha yeni, parlak ve sıkı bir cilt elde edilir. Vampire Faceliftin faydaları; cilt dokusunda onarım ve yenilenme başlar. Cilt sarkmaları azalır. Cilt tonu ve yapısı iyileşir. Ciltte pürüzsüz, genç ve ışıltılı bir görünüm oluşur. Ciltte zaman içinde elastin - kolajen ve kök hücre artışı ile daha sıkı bir cilt elde edilir” diye konuştu.


Vampire Facelift’in (kişinin kendi kanından elde edilen kök hücreler ve trombosit büyüme faktörlerinin) cildin rejenerasyonunu hızlandıran serumlar ve çeşitli vitamin kombinasyonları ile uygulanmasının etkinliği arttıracağını kaydeden Dr. Nüket Eroğlu, “Bu sayede özellikle melazma ve rosea gibi idiyopatik (sebebi bilinmeyen) hastalıklarda tek seans Vampire Facelift uygulamasının çok etkin ve kalıcı sonuçlarına rastlanılıyor. Uygulama ortalama 30-40 dakika süren tek seanslık uygulama sonrasında sosyal hayata hızlıca dönüş sağlanır. Uygulama sonrasında cildin yenilenme süreci hemen başlar. Nemlenme ve parlama uygulama ilk yapıldığı andan itibaren dikkat çekmeye başlar. Lifting ve toparlama etkisi ise 3 hafta sonra görülmeye başlar, 3 ay boyunca etki artar. Yüzün her tabakası her geçen gün gençleşir. Sonuç 4-5 yıl kalıcıdır. Vampire Facelift; tüm yüz ve göz çevresi, boyun ve dekolte bölgesi, el üzerine uygulanır. Tedavi sonrasında hastanın dinlenmesini gerektiren herhangi bir durum bulunmamaktadır. Kişi günlük hayatına devam edebilir. Uygulamadan sonra solaryumdan ve hamam, sauna gibi aşırı sıcak ortamlardan kaçınılmalıdır” açıklamalarında bulundu.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 10:11
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