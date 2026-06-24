Valizinden 5 bin uyuşturucu hap çıktı, ‘İçiciyim’ dedi
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Konya’nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerince yapılan denetimlerde durdurulan otobüste bir yolcunun üzerinde ve çantasında 5 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin hapları kendisi için aldığını iddia ettiği öğrenildi.
Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Konya-Afyonkarahisar Kara yolu üzerindeki uygulama noktasında şüpheli araç ve şahıslara yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında durdurulan bir yolcu otobüsünde bulunan A.İ.A. isimli yolcunun üzerinde ve çantasında yapılan aramada toplam 5 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.İ.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin ifadesinde hapları kendisi için aldığını söylediği öğrenildi.