Valiz üretiminde Diyarbakır zirveye çıkmayı hedefliyor

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde 11 bin 300 metrekare alan üzerinde 5 bin 120 metrede kurdukları fabrika ile 43 kişiye istihdam sağlıyor. Türkiye’nin birçok noktasına valiz ihracatı yapan Disan Grup’un hedefi yurt dışına ihraç.

Disan Grup Yöneyim Kurulu Başkanı Musa Dakak, 2022 yılında kurdukları şirketin bir bölümünde valiz diğer bölümünde ise mutfak araç gereç ürünlerini de ürettiklerini belirtti.

Hedeflerinin 80 kişiye istihdam sağlamak olduğunu dile getiren Dakak, “11 bin 300 metre kare bir alana sahibiz. 5 bin 120 metre de kapalı alanımız var. Bu alan içerisinde 2 bölüme sahibiz. Birinci bölümümüzde mutfak araç gereç ürünlerini üretiyoruz. 2’nci bölümde ise valiz üretimi gerçekleştiriyoruz. 2022 yılında şirketimizi kurduk. Makine ve ham maddelerimizi tedarik ederek 2-3 ay içerisinde de üretim yapmaya başladık. Şu anda 43 kişi ile çalışıyoruz. Hedefimiz 70-80 kişiye kadar çıkmak. Günlük 200’e yakın 3’lü set valizler üretiyoruz” dedi.

Metal ürünlerin üretiminde ayda 4 kamyon üretim yaptıklarını ifade eden Dakak, “Metal bölümümüzde ise aylık 4 kamyon ürün üretiyoruz. Şu anda ürettiğimiz valizleri yakın bölgelere olan Diyarbakır, Mardin, Batman illerine gönderiyoruz. Yurt dışıyla olan temaslarımız devam ediyor. Türkiye’nin batı illeri, Karadeniz bölgelerine ve orta doğu, Avrupa illeriyle görüşmelerimiz var. Söylediğim bu illere de ihracat yapmaya yavaş yavaş başlayacağız” diye konuştu.

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