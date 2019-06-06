Valiyi hedef almıştı!.. Valilikten İmamoğlu’na tokat gibi açıklama

yeniakit.com.tr Ordu’daki programı sırasında Ordu-Giresun Havalimanı’nın kanunsuz bir şekilde VIP bölümünü kullanmak isteyen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, VIP bölümünden içeri alınmayınca Ordu Valisi Serdar Yavuz’u “Vali, devlet adamı değilmiş” sözleriyle hedef almıştı. Valilik ise yaptığı açıklamayla, İmamoğlu ve beraberindekilerin VIP bölümünü kullanma hakkına sahip olmadıkları belirtti.

VIP yüzünden ortalığı birbirine kattı

CHP’nin HDP, Kandil, İP ve Yunanistan destekli İBB adayı Ekrem İmamoğlu’nun Ordu-Giresun Havalimanı’nda VIP bölümünden geçişine izin verilmeyince İmamoğlu, Ordu Valisi Serdar Yavuz’u hedef göstererek "Milletvekilimizle birlikte uçağa binecektik. Vali bey VIP bölümüne talimat vermiş. Gider öbür kabıdan da bineriz. Vali Bey devlet adamlığını yapamadı. Miting konusunda da il başkanımızın verdiği bilgiye göre 'erken kessinler, yoksa müdahale ederiz' demiş. Vali devlet adamı değilmiş yani sadece Ordu'da koltuk işgal eden birisiymiş. Biz gider her kapıdan gireriz. " dedi.

“VIP kullanma yetkileri yok!”

VIP’den geçmek için ortalığı birbirine katan İmamoğlu’nun bu açıklamalarının ardından Valilik’ten yapılan açıklama İmamoğlu’nun VIP merakını açıkça ortaya koydu. Valilik açıklamasında İmamoğlu ve beraberindekilerin VIP kullanma yetkileri olmadığının kendilerine tebliğ edildiği belirtildi. Açıklamada, “05.06.2019 Çarşamba günü saat 20.00 sıralarında CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun özel uçakla Ordu-Giresun Havalimanından İstanbul’a seyahat edeceği bilgisi üzerine güvenlik açısından gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Aynı gün saat 22.20 sıralarında konvoy eşliğinde havalimanının VİP otoparkına giriş yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ekrem İmamoğlu ve kafiledekiler araçlarından inerek, VİP giriş kapısından terminal binasına giriş yapmak istemişlerdir. Bu teşebbüs üzerine, Havalimanı Mülki İdare Amirliğine bildirilen 14 kişilik Uçak Yolcu Manifestosunda (Ekrem İmamoğlu, Neslihan İmamoğlu, Hasan İmamoğlu, Hava İmamoğlu, Murat Ongun, Fatih Keleş, Veysel Taşdemir, Zilan Karakurt, Onur Günal, Gülşah İnce, Çağlar Güner, İrem Şahin Seles, Sedat Sarp VIP salonunu kullanma hakkına sahip kişi olmadığı, kendilerine ifade edilmiştir” denildi.

“Rical listesinde değiller!”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“VIP salonunu kullanma konusunda ısrarcı olan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun’a, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gencer Bayram tarafından Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programında yer alan ‘VIP Salonlarından sadece Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünce bildirilen listede belirtilen makam sahipleri yararlanır’ hükmü hatırlatılarak, kendilerine Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin rical listesinde bulunmadıklarından VIP salonuna alınamayacağı belirtilmiştir.

Bu izahat ve ikazlara aldırmayan Ekrem İmamoğlu ve beraberindekiler, VIP salonu kapısında görev alan polis memurlarına mukavemet etmek ve onları itmek suretiyle VIP salonunu işgal etmişlerdir. Bu esnada aprona çıkış kapısı önünde gerekli önlemler alınmış olup, grubun aprona çıkmasına izin verilmemiştir. Aprona çıkmasına izin verilmeyen grup, tekrar VIP otoparka yöneldiği esnada, VIP salonu içerisindeyken Ekrem İmamoğlu kendisine refakat eden polislere hitaben 'Bu Vali tam bir it' ifadesini kullanmıştır.

Grup, daha sonra iç hatlar gidiş terminaline yönelmiş ve bu noktaya geldiklerinde, gruba sivil havacılık prosedürü gereği dokunulmazlığı bulunan milletvekili hariç diğer şahısların kapı dedektörlerinden aranmak suretiyle geçmeleri gerektiği hatırlatıldığında, şahıslar bu ikazlara da aldırmayarak, hepsi birden aranmadan geçmek istemişlerdir. Bu esnada CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, polis memurlarına hitaben 'Tayyip’in uşakları bunlar. Haysiyetsizler, şerefsizler' diyerek, hakarette bulunmuştur.

Ordu-Giresun Havalimanında yaşanan olayla ilgili gerekli kamere kayıtları mevcut olup, hakaret içerikli ifadelerle ilgili yasal işlemler Valiliğimizce başlatılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine ve takdirlerine saygıyla sunulur.”