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Valinin yanında durup, drift yaptı!

Sivas'ta bir sürücü kırmızı ışıkta bekleyen Vali Salih Ayhan'ın yanından geçerken drift yapınca cezadan kaçamadı.

13 Haziran 2019 Perşembe 13:22

Sivas Valisi Salih Ayhan'ın içerisinde bulunduğu makam aracı, kentin en işlek bölgelerinden Dört İşletme Kavşağı'nda kırmızı ışık yandığı sırada beklemeye başladı. Bu sırada, kavşakta ışık ihlali yapan bir otomobil sürücüsü, daha sonra aracıyla drift yaptı.

Valinin koruma ekibindeki polislerin bildirmesi üzerine araç kısa sürede Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. 

60 gün trafikten men edildi

Polisler, sürücüye tehlike yaratacak ve çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak araçları kullanmak, kırmızı ışık kurallarına uymamak ve drift atmak suçlarından 5 bin 10 lira para cezası uyguladı.

Ehliyetine 2 ay süreyle el konulan sürücünün aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Güvenlik kameralarına da yakalandı

Bu arada, bayram tatilini geçirmek üzere Sivas'a geldiği öğrenilen sürücünün yaptığı kural ihlalleri güvenlik kameralarınca da görüntülendi.

Görüntülerde kırmızı ışıkta bekleyen Vali Ayhan'ın makam aracının yanında ışık ihlali yapan otomobilin daha sonra drift atarak ilerlemesi görülüyor.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 13:22
  1. Sivas Valisi Salih Ayhan
  2. drift

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