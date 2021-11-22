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Yerel Valilikten vatandaşlara sele karşı uyarı
Yerel

Valilikten vatandaşlara sele karşı uyarı

Kocaeli Valiliği, yarın sabah saatlerinden çarşamba sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen sağanak yağışlardan dolayı meydana gelebilecek ani sele karşı vatandaşları uyardı.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 16:05:00 -
Valilikten vatandaşlara sele karşı uyarı

Kocaeli Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Marmara Bölgesi’ndeki yağış tahminleri sonrasında yarın sabah saatlerinden, çarşamba sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı.

Vatandaşlara uyarı

Kocaeli Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Marmara Bölgesi’nde beklediği sağanak yağış tahminin ardından uyarıda bulundu. Valilik, yağışlar sebebiyle sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Yağışların yarın sabah saatlerinden çarşamba günü sabah saatlerine kadar süreceği bildirildi. Yağışların Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Yalova ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı aktarıldı.

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