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Yaşam Valilikten uyarı: Sokağa çıkmayın
Yaşam

Valilikten uyarı: Sokağa çıkmayın

Yeniakit Publisher
2023-08-03 09:47:00 -
Valilikten uyarı: Sokağa çıkmayın

Yurdun pek çok bölgesinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Yozgat Valiliği, yüksek sıcaklık sebebiyle vatandaşlara 'sokağa çıkmayın' uyarısnda bulundu.

Yozgat Valiliği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceğini duyurarak vatandaşları, 11.00 ila 16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaları ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Yozgat’ta hava sıcaklıklarının son günlerde etkisini artırması nedeniyle Yozgat Valiliği vatandaşlara tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Yozgat Valiliği sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, “Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından alınan bilgilere göre ilimiz ve çevrelerinde hava sıcaklıklarının bu hafta ortasından itibaren mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkması beklenmektedir. Sıcak hava dalgası nedeniyle bölgemizde yaşayan kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ila 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.” denildi.

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