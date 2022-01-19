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Yaşam Valilikten 'sokağa çıkmayın' uyarısı
Yaşam

Valilikten 'sokağa çıkmayın' uyarısı

Sinop Valiliği, yoğun kar yağışının olumsuz etkileri nedeniyle vatandaşlara sokağa çıkmaması için uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 21:55:00 -
Valilikten 'sokağa çıkmayın' uyarısı

Sinop Valiliği tarafından, yoğun kar yağışı nedeniyle il, ilçe ve köylerde vatandaşların 'sokağa çıkmaması' için çağrı yapıldı.

Yapılan duyuruda, “Lütfen dikkat edelim. İlimizi etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle, ilimiz ve ilçelerimiz ile köylerimizde; vatandaşlarımızın acil durumlar dışında zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamalarını, can güvenliğiniz açısından önemle rica ediyoruz” denildi.

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