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Valilikten polisin müdahalesine açıklama!

Kayyım protestosunda polisin sert müdahale görüntülerine ilişkin Van Valiliği yaptığı açıklamada, "Saldırı sonucu bir polis memurumuz yüzünden, boynundan ve kolundan yaralanmıştır. Saldırıda bulunan şahıs kovalamaca sonucu zor kullanılarak yakalanmıştır" denildi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 09:31
Valilikten polisin müdahalesine açıklama!

Valilik, "Sahsın 2013 yılında PKK terör örgütünün kırsal alanına katılım yaptığı, 2014 yılında Diyarbakır ilinde güvenlik kuvvetlerine teslim olduğu ve çok sayıda suç kaydının olduğu ayrıca, psikolojik rahatsızlığının (şizofren) bulunduğu anlaşılmıştır" ifadelerini kullandı.

Kovalamacada yakalandı

Van Valiliği'nin konuyla ilgili yaptığı açıklamanın tamamı şöyle: İçişleri Bakanlığı tarafından Van Büyükşehir Belediyesine yapılan Başkan Vekilliği görevlendirilmesini protesto etmek için toplanan ve kanunsuz eylem yapan gruplar için görevlendirilmiş Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli personele, bekleme yaptıkları Van il merkezi Yüzbaşıoglu Sokak'ta bir şahıs tarafından demir tabure ile saldırıda bulunulmuştur. Saldırı sonucu bir polis memurumuz yüzünden, boynundan ve kolundan yaralanmıştır.

Saldırıda bulunan şahıs kovalamaca sonucu zor kullanılarak yakalanmıştır.

Feci şekilde dövülen genç şizofren çıktı

Sahsın 2013 yılında PKK terör örgütünün kırsal alanına katılım yaptığı, 2014 yılında Diyarbakır ilinde güvenlik kuvvetlerine teslim olduğu ve çok sayıda suç kaydının olduğu ayrıca, psikolojik rahatsızlığının (şizofren) bulunduğu anlaşılmıştır.

Valilğimizce olayla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 09:31
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  2. Van Valiliği
  3. Van il merkezi Yüzbaşıoglu Sokak
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  5. Van Büyükşehir Belediyesine
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  8. kayyım

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