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Aktüel Valilikten kar yağışı uyarısı
Aktüel

Valilikten kar yağışı uyarısı

Bolu Valiliği, 2 gün boyunca kuvvetli şekilde yağması beklenen kar yağışına karşı vatandaşları uyardı.

Yeniakit Publisher
2023-01-31 22:51:00 -
Valilikten kar yağışı uyarısı

Bolu'da yaklaşık 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı sebebiyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 15 santimetreye çıktı. Şehir merkezinde ise dün gece saatlerinden sabah saatlerine kadar etkili olan kar sebebiyle oluşan beyaz örtü, gün içerisinde güneşin çıkmasıyla birlikte eridi. Bu gece ve yarın etkili olması beklenen kuvvetli kar yağışı ile ilgili Bolu Valiliği uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde bugün akşam saatlerinde başlayacak olan kar yağışının gece ve yarın aralıklarla yer yer kuvvetli kar yağışına dönmesi beklendiğinden; ulaşımda aksamalar, buzlanma/don vb. olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önemle rica olunur" denildi.

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