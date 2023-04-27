  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

O bankadan endişelerini ikinci çeyrekte azaltma planı, ilişkin açıklama: ABD'nin iflas hattındaki First Republic Bank'ın bilançosu

ASELSAN büyümeye devam ediyor: Savunma sanayinin geldiği düzey! TEKNOFEST başlıyor

ABD'de resesyonun ayak sesleri! Banka korkusu devam ediyor

Altını olanlar dikkat: ABD dolarını tahtından etti nedeni belli oldu! Altındaki makasın arkasında ne var?

Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin Fahrettin Altun'dan açıklama

Çin yuanı rekor kırdı! ABD dolarını geçti

Fuat Oktay'dan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

İsveç'ten flaş açıklama: Türkiye'ye karşı sorumluluklarımız var

Türkiye'den dikkat çeken kararı, bir hamle daha: Geleceğin yakıtı, enerjide sınırsız kaynak! Türkiye'den fışkırıyor

Meksika’da 7 eyalette orman yangını
Gündem Valilikten İstanbul için 'sarı' kodlu sağanak uyarısı
Gündem

Valilikten İstanbul için 'sarı' kodlu sağanak uyarısı

Yeniakit Publisher
2023-04-27 08:41:00 -
Valilikten İstanbul için 'sarı' kodlu sağanak uyarısı

İstanbul Valisi Yerlikaya: MGM'nin değerlendirmelerine göre, bu gece saatlerinden Perşembe gecesine kadar ilimizde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Lütfen tedbirli olalım.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sarı' kodlu uyarısını paylaşarak bu geceden Perşembe gecesine kadar kentte beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle tedbirli olunmasını istedi.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, bu gece saatlerinden, Perşembe gecesine kadar ilimizde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Lütfen tedbirli olalım." ifadelerini kullandı.

İstanbul'u 'Oraj' vuracak! Meteoroloji ve AKOM'dan kar yağışı uyarısı; sıcaklıklar resmen çakılacak
İstanbul'u 'Oraj' vuracak! Meteoroloji ve AKOM'dan kar yağışı uyarısı; sıcaklıklar resmen çakılacak

Gündem

İstanbul'u 'Oraj' vuracak! Meteoroloji ve AKOM'dan kar yağışı uyarısı; sıcaklıklar resmen çakılacak
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstanbul için flaş uyarı
İstanbul için flaş uyarı

Gündem

İstanbul için flaş uyarı

Altın fiyatları düşüyor! Altın yatırımcıları dikkat: Altında dikkat çeken gram, çeyrek altın tahmini, kritik uyarı!
Altın fiyatları düşüyor! Altın yatırımcıları dikkat: Altında dikkat çeken gram, çeyrek altın tahmini, kritik uyarı!

Ekonomi

Altın fiyatları düşüyor! Altın yatırımcıları dikkat: Altında dikkat çeken gram, çeyrek altın tahmini, kritik uyarı!

Sudan 'daki iç savaş için biyolojik tehlike uyarısı
Sudan 'daki iç savaş için biyolojik tehlike uyarısı

Dünya

Sudan 'daki iç savaş için biyolojik tehlike uyarısı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23