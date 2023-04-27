Valilikten İstanbul için 'sarı' kodlu sağanak uyarısı
İstanbul Valisi Yerlikaya: MGM'nin değerlendirmelerine göre, bu gece saatlerinden Perşembe gecesine kadar ilimizde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Lütfen tedbirli olalım.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sarı' kodlu uyarısını paylaşarak bu geceden Perşembe gecesine kadar kentte beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle tedbirli olunmasını istedi.
Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, bu gece saatlerinden, Perşembe gecesine kadar ilimizde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Lütfen tedbirli olalım." ifadelerini kullandı.
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