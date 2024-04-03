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Aktüel Valilikten 'iki çocuk evlendirildi' iddiasına yanıt
Aktüel

Valilikten 'iki çocuk evlendirildi' iddiasına yanıt

Yeniakit Publisher
2024-04-03 00:21:00 -
Valilikten 'iki çocuk evlendirildi' iddiasına yanıt

Gaziantep Valiliği, bazı sosyal medya hesaplarında iki çocuğun evlendirildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valiliğin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlatıldığı belirtildi.

Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Sosyal medyada bazı hesaplardan 8 yaşında iki çocuğun evlendirildiği düğün görüntüleri paylaşılmış, görüntülerin Gaziantep'te yapılan bir düğünde çekildiği iddia edilmiştir. Yapılan incelemede bahse konu görüntülerin yurt dışında daha önce yapılan bir düğünle ilgili 2023 yılında paylaşıldığı, görüntülerin başka ülke vatandaşlarına ait olduğu, ülkemizle herhangi bir bağlantısının olmadığı anlaşılmıştır."

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