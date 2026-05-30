Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Şehir didik didik arandı! 16 yaşındaki kız sağ salim bulundu

Şırnak’ta ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 16 yaşındaki Z.L. için kent genelinde emniyet güçleri alarma geçti. İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak’ın bizzat sahaya inerek yönettiği operasyonda 12 mahalle abluka altına alınırken, kentin giriş ve çıkışları da tamamen kapatıldı. Belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla vatandaşların da destek verdiği zamanla yarış, gece yarısı genç kızın sağ salim bulunmasıyla mutlu sonla noktalandı.

Emniyet Müdürü Volkan Sazak'ın bizzat yönettiği arama çalışmalarında 12 mahallede 16 ekip seferber oldu. Kentin giriş ve çıkışları kapatıldı.

Şırnak’ta ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan 16 yaşındaki Z.L. için polis ekipleri zamanla yarıştı. Kent genelinde alarma geçen emniyet güçleri geniş çaplı arama çalışması başlatırken, Şırnak’ın giriş ve çıkışları da kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, genç kızın ailesinin kayıp başvurusunda bulunmasının ardından belediye hoparlörlerinden anonslar yapılarak vatandaşlardan destek istendi. İhbar üzerine, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak’ın bizzat sahaya inerek yönettiği operasyona tüm şube müdürleri de katıldı. Kent genelinde oluşturulan 16 ayrı ekip, 12 mahallede genç kıza ulaşabilmek için arama faaliyetlerini aralıksız sürdürdü. Olası güzergâhlar tek tek incelenirken, şehrin giriş ve çıkış noktalarında da yoğun güvenlik önlemleri uygulandı.

Saatler süren çalışmaların ardından sevindiren haber gece yarısı geldi. Kayıp olarak aranan Z.L., saat 00.30 sıralarında Vakıfkent Mahallesi Mehmet Esin Caddesi üzerinde sağ salim bulundu.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrollerde genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Z.L.’nin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edileceği belirtildi.

Kentte büyük endişeye neden olan olay, genç kızın bulunmasıyla mutlu sonla noktalanırken; ailesi ve yakınları arama çalışmalarında seferber olan tüm ekiplere teşekkür etti.

