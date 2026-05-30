Erdoğan, Azerin'in seslendirdiği "Türkler Geliyor" şarkısına eşlik etti

Program kapsamında sahne alan Azerbaycanlı sanatçı Azerin, Türk dünyasında büyük ilgi gören "Allah-u Ekber, Türkler Geliyor" eserini seslendirdi. Marşın ilk notalarıyla birlikte alandaki coşku yükselirken, Başkan Erdoğan da şarkıya eşlik etti. O anlar programa katılan vatandaşlar tarafından uzun süre alkışlandı.

İstanbul'un fethinin yıl dönümüne denk gelen etkinlikte, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarına da vurgu yapıldı. Azerin'in seslendirdiği eser, hem fetih kutlamalarının manevi atmosferini güçlendirdi hem de alanda bulunan vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı.

Bayramlaşma programında konuşan Başkan Erdoğan, İstanbul'un fethinin yalnızca bir şehrin alınması değil, aynı zamanda bir medeniyetin yükselişi ve tarihin akışını değiştiren büyük bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Erdoğan, fetih ruhunun bugün de Türkiye'nin hedeflerine yön veren en önemli ilham kaynaklarından biri olduğunu ifade etti.

Öte yandan, Erdoğan'ın Azerin'in seslendirdiği marşa eşlik ettiği görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Programı takip eden vatandaşlar cep telefonlarıyla o anları kaydederken, fetih coşkusu Haliç'ten tüm Türkiye'ye yayıldı.