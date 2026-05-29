Kadir ağabeyi rahmetle anıyoruz

Bir ramazan günü iftar saatinde, babalık vazifesini yerine getirmek için gittiği kızının evinde damadı Cemil Karanfil Yavuz tarafından bıçaklanarak öldürülen ve oruçlu bir şekilde Hakk’a irtihal eden gazetemizin “Kadir Abisi”, merhum Genel Yayın Yönetmenimiz Kadir Demirel’i dar-ül bekaya göç edişinin 9. yılında rahmetle anıyoruz.

Samimi bir dâvâ adamıydı

Meslek hayatı boyunca kalemini hakikate adayan ve son nefesini oruçlu bir şekilde veren Kadir Abi’yi dua ve özlemle yâd ediyoruz. Mesleğine tutkuyla bağlı olan ve kalemini Hakk’ın rızasına adayan Demirel, geride hoş bir seda bırakarak aramızdan ayrıldı.

Naif bir insan ve ihlaslı bir mü’min

Medine’de Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v) şehrinde Hakk’a yürüyen Hasan Karakaya ağabeyimizin ardından genel yayın yönetmenliği görevini devralan ve başarıyla sürdüren Demirel, naif yapısı ve entelektüel kişiliğiyle hep takdir topladı.

Aynı zamanda gazetemizin Yayın Kurulu Üyesi de olan Demirel, müşfik bir baba olmanın vermiş olduğu sorumlulukla kızı ve damadı arasındaki aile içi sorunları çözmek için gittiği iftar yemeğinde damadı tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetmiş, sevenlerini derin bir hüzne boğmuştu. 29 Mayıs 2017’de yaşanan elim olay sonrası aramızdan ayrılan Demirel, Edirnekapı Mezarlığı’nda medfun bulunuyor.

Kadir Demirel kimdir?

Kadir Demirel, 1961 senesinde Niğde’de dünyaya geldi.

İlkokulu Kayseri Yeşilhisar’da bitiren Kadir Demirel, Niğde’de İmam hatip Lisesi’ni bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni kazandı. Üniversite yıllarında Milli Gazete’de işe başladı ve 5 yılı aşkın bir süre Milli Gazete’deki işine devam etti.

Milli Gazete’den Sabah’a geçen Kadir Demirel, oradan askere gitti ve dönüşte Zaman gazetesinde işe başladı. Zaman’da politika editörlüğü, Avrupa yayın sorumluluğu görevlerini üstlendi ve gazetelerin yayımlanmasına öncülük etti. 1998 senesinde ise Moskova Zaman’da Genel Yayın Yönetmenliği yaptı.

2000 senesinde Zaman’dan ayrıldıktan sonra Yeni Şafak gazetesine geçen Kadir Demirel, burada 5 yılı aşkın bir süre Yazı İşleri Koordinatörü, 8 yıl da Bölge Haberleri Müdürü olarak görev yaptı.

2014 senesinin Kasım ayında Yeni Şafak’tan ayrıldı ve aynı ay içinde Gazetemiz Yeni Akit bünyesine dahil oldu. Yeni Akit Gazetesi’nde Yazı İşleri ve Yayın Kurulu üyemiz olarak göreve başladı. Ardından 14 Mart 2016 tarihinde Yeni Akit Genel Yayın Yönetmenimiz oldu.

29 Mayıs 2017 Pazartesi günü, kızı Esma Demirel ile damadı Cemil Yavuz Karanfil arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için evlerine giden Kadir Demirel, bir süre damadıyla tartıştı, ardından bıçaklı saldırıya uğradı. Karın boşluğundan yaralanan ve özel bir hastaneye kaldırılan Genel Yayın Yönetmenimiz Kadir Demirel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Hakk’a yürüdü.