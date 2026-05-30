Bayram ziyareti dönüşü facia! 2 ölü, 2 yaralı

Isparta’da bayram dönüşü meydana gelen trafik kazası iki gencin hayatına mal oldu. Merkeze bağlı Büyükhacılar köyü yolunda seyreden hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında merkeze bağlı Büyükhacılar köyü yolunda meydana geldi. Bayram ziyareti dönüşü Hasan Karabulut'un kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, elektrik direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücü Karabulut'un öldüğü belirlendi. Kazada yaralanan İsmail Aktaş, Mustafa Kocabaş ve Osman Fişne ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Aktaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren Kocabaş ve Fişne'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan Karabulut'un cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

