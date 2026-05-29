  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP'de "Grup Başkanı" krizi: Kılıçdaroğlu'ndan "Toplantı yapılamaz" talimatı İran'ın güneyinde hareketli saatler: Hürmüz Boğazı'nda uyarı ateşi Yozgat’ta yürekleri ağza getiren olay: 3 yaşındaki Aybüke aranıyor ABD'den yalanlama! İran'ın İHA iddiaları doğru değil 29 Mayıs 2026: Günün Âyet ve Hadisi Siyonist çete Kurban Bayramı’nda saldırıyor! Can kaybı sayısı açıklandı Rusya'dan Avrupa'ya gözdağı! "Askerlerin çekilmesi gerekli" ABD'den petrol hamlesi! Yeni yaptırımı duyurdular Bu gece tansiyon çok yüksek! ABD uçağı vuruldu İşgalci katiller! Adım adım ele geçiriyorlar
Gündem Karadeniz'de Türk gemisine hain saldırı! Odessa açıklarında vuruldu! Dışişleri'nden flaş açıklama
Gündem

Karadeniz'de Türk gemisine hain saldırı! Odessa açıklarında vuruldu! Dışişleri'nden flaş açıklama

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Karadeniz'de Türk gemisine hain saldırı! Odessa açıklarında vuruldu! Dışişleri'nden flaş açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan Türkiye’ye doğru kuru yük taşımakta olan Türk sahipli ve Vanuatu bayraklı bir geminin dün gece saatlerinde hain bir insansız hava aracıyla (İHA) saldırıya uğradığını duyurdu.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan Türkiye'ye kuru yük taşıyan Türk sahipli bir geminin dün gece insansız hava aracı saldırısına uğradığını duyurarak, "Saldırıda mürettebattan iki vatandaşımızın hafif yaralandığı öğrenilmiştir. Vatandaşlarımızın durumları, Odessa Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan Türkiye’ye kuru yük taşımakta olan Türk sahipli, Vanuatu bayraklı bir geminin dün gece (28 Mayıs) bir insansız hava aracıyla saldırıya uğradığı ve mürettebattan iki vatandaşımızın hafif yaralandığı öğrenilmiştir. Gemide görev yapan vatandaşlarımızın durumları, Odessa Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir. Son dönemde Karadeniz’de gözlenen savaş bağlantılı tırmanmanın, bölgemiz için doğurduğu risk ve tehditlere ilişkin endişelerimiz ile ülkemize yönelik muhtemel olumsuz etkileri konusundaki uyarılarımız, konuyla ilişkili tüm taraflara her düzeyde ifade edilmektedir. Savaşın kontrolsüz biçimde tırmanmasına yol açabilecek adımlardan kaçınılması yönündeki uyarımızı ilgili tüm taraflara yineliyoruz. Karadeniz’de sivil gemilerin seyrüsefer emniyetinin muhafazası ve savaşın müzakereler yoluyla sonlandırılması yönündeki çağrılarımız geçerliliğini korumaktadır. Tırmanmanın önlenmesi ve barış sürecinin hızlandırılmasını teminen, bölgesel aidiyet temelli ve sonuç odaklı önlemler geliştirmeye hazır olduğumuzu ilgili taraflara hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi. (DHA)

ABD gemilere saldırdı! Hayatını kaybedenler var
ABD gemilere saldırdı! Hayatını kaybedenler var

Dünya

ABD gemilere saldırdı! Hayatını kaybedenler var

Gemiden tahliye edilmişti: İspanyol yolcunun hantavirüs testi pozitif
Gemiden tahliye edilmişti: İspanyol yolcunun hantavirüs testi pozitif

Sağlık

Gemiden tahliye edilmişti: İspanyol yolcunun hantavirüs testi pozitif

Hürmüz'de haydutluk tırmanıyor! Katil ABD tam 108 ticari geminin yolunu kesti!
Hürmüz'de haydutluk tırmanıyor! Katil ABD tam 108 ticari geminin yolunu kesti!

Gündem

Hürmüz'de haydutluk tırmanıyor! Katil ABD tam 108 ticari geminin yolunu kesti!

Ege'de hareketli saatler! Yunan gemisine resti çekti: Sık hadi lan sık
Ege'de hareketli saatler! Yunan gemisine resti çekti: Sık hadi lan sık

Gündem

Ege'de hareketli saatler! Yunan gemisine resti çekti: Sık hadi lan sık

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23