Yoğunluk havadan görüntülendi! ‘Kilit Kavşak’ doldu taştı!

Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde yollara çıkan tatilciler, Kırıkkale’de trafik yoğunluğunu artırdı. Türkiye’nin doğu ve kuzeyindeki 43 ilin kara yolu bağlantı noktasında bulunan kentte, özellikle Ankara yönünde araç trafiği belirgin şekilde yükseldi.

Öğle saatlerinde başlayan hareketlilik, geceye doğru daha da arttı. Ankara-Kırıkkale kara yolunda oluşan yoğunluk nedeniyle bazı noktalarda trafik neredeyse durma seviyesine geldi.

Uzayan araç kuyrukları, bayram dönüşünün en yoğun yaşandığı noktalardan biri olan “Kilit Kavşak”ta havadan da görüntülendi.

Kırıkkale'de Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde kara yollarında dönüş trafiği yoğunluğu yaşanmaya başlandı. Türkiye'nin doğu ve kuzeyindeki 43 ilin güzergahında yer alan Ankara-Kırıkkale kara yolunun Ankara istikametinde araç trafiği arttı. Öğle saatlerinde başlayan trafik yoğunluğu, gece saatlerinde artarak, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Trafik, bazı noktalarda durma noktasına gelirken, uzun araç kuyruğu dron ile görüntülendi. Kara yolunda hasarlı kazalar da meydana geldi. Polis ekipleri de ulaşımın aksamaması için önlemler aldı.

Trafik yoğunluğunun pazar günü akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.