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Valilik'ten flaş kontrollü patlama uyarısı!

Ankara Valiliği bozuk mühimmatların kontrollü bir şekilde patlatılacağını duyurdu.

24 Temmuz 2018 Salı 09:45
Valilik'ten flaş kontrollü patlama uyarısı!

Ankara Valiliği, Kayaş kapsül fabrikasında bozuk mühimmatların saat 09.00 ile 11.00 arasında patlatılarak imhasının yapılacağını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Mamak İlçe Jandarma Komutanlığı karşısında bulunan Kayaş kapsül fabrikasında bozuk mühimmatların, saat 09.00 ile 11.00 arasında patlatılarak imhası yapılacağı bildirilmiştir" denildi.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 09:45
  1. Ankara Valiliği
  2. kontrollü patlama
  3. Mamak İlçe Jandarma Komutanlığı

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