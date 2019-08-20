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Valilikten Alparslan Kuytul kararı!

Adana Valiliği, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul ve yöneticilerinin yargılanacağı duruşma öncesinde ve sonrasında, kentte eylem ve protesto gösterisi yapılmasını yasakladı.

20 Ağustos 2019 Salı 12:12
Valilikten Alparslan Kuytul kararı!

Adana Valiliği, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yöneticileri ile vakıf ile irtibatı tespit edilen şüphelilerin yargılanacağı duruşmada güvenliğin sağlanması amacıyla, eylem ve protesto gösterisi yapmasını yasakladı.

Adana Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yöneticileri ile vakıf ile irtibatı tespit edilen şüphelilerin  22 Ağustos’ta Adana Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmalarına devam edileceği belirtildi. Kent genelinde huzurun, güvenliğin ve kişi dokunulmazlığının sağlanması amacıyla bazı kararlar alındığına dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi:

"Vakfın kurucusu konumunda bulunan Alparslan Kuytul’a ve Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yöneticilerine destek vermek amacıyla, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı adı altında veya bu vakıf ile bağlantısı bulunan şahıslar tarafından, 21 Ağustos günü saat 17.00’den başlayarak 25 Ağustos günü saat 23.59’a kadar, ilimiz genelinde park, bahçe, genel yollar, kamu binaları önleri, sivil toplum kuruluşu önleri, umuma açık ve kapalı alanlarda umuma açık veya kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi ve bu gibi tüm faaliyetlerin eylem/etkinliklerin yapılmasının ve bu amaçla şehir merkezine gelebilecek olan şahısların ve araçların Adana İl Merkezine girişlerinin Adana Valiliği oluruyla yasaklanmasına karar verildi."

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 12:12
  1. Adana
  2. Alparslan Kuytul
  3. Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı

YORUM YAZ

  • MâlumMâlum27 dk önce
    Tabi canım. Sakın eylem yapmasınlar.Kısın mazlumların sesini.
  • AhmetAhmet35 dk önce
    Allah ona yardım etsin

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