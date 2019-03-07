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Valilikte çalışan müdür denize atlayarak intihar etti

Zonguldak Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Muhammet Uğur E., kayalıklardan denize atlayarak intihar etti.

07 Mart 2019 Perşembe 16:41
Valilikte çalışan müdür denize atlayarak intihar etti

Olay, saat 12.30 sıralarında Yayla Mahallesi Fener Caddesi'nde meydana geldi. Bir kişinin kayalıklardan denize atladığı ihbarı üzerine polis, AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bot, AFAD'ın karadan yönlendirmesiyle kısa sürede deniz üzerinde hareketsiz duran kişiye ulaştı.

Bota alınan kişinin Zonguldak Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Muhammet Uğur E. olduğu tespit edildi. Limana götürülen evli ve 1 çocuk babası Muhammet Uğur E., ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Muhammet Uğur E., doktorların tüm müdahalesine karşın yaşama döndürülemedi.

Muhammet Uğur E.'nin ölümü, Zonguldak Valiliği'nde büyük üzüntüye neden oldu. Olayı haber alıp hastaneye gelen çalışma arkadaşları, acı haberle gözyaşı döktü.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 16:41
  1. Zonguldak Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Muhammet Uğur
  2. intihar

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