Valilik ve kaymakamlıklardaki OHAL büroları kaldırıldı!

Ülke genelinde 21 Temmuz 2016 tarihinde ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulaması geçtiğimiz hafta sona erdi. İçişleri Bakanlığı uygulama ile ilgili valilik ve kaymakamlıklarda kurulan OHAL bürolarının kaldırıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;

"Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini, temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketleri sebebiyle Anayasanın 120 nci maddesi ile ilgili mevzuat çerçevesinde, ülke genelinde 21/07/2016 tarihinden itibaren olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmiştir.

Bu çerçevede; 08.03.1984 tarihli 18335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Olağanüstü Hal Kurulu ve Büroların Kuruluş ve Görevleri ile Yükümlülüklerin Karşılığının Tespiti ve Ödenmesi Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre Bakanlık merkezi, il valiliklerinde ve ilçe kaymakamlıklarında Olağanüstü Hal (OHAL) büroları kurulmuştu.

18/07/2018 tarihinde OHAL uygulaması sona erdiğinden, İçișleri Bakanlığı'nca valilik ve kaymakamlıklardaki OHAL büroları kaldırılmıştır."